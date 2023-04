Ruhe bitte! Warum uns zu viel Lärm krank macht

In Ballungszentren kann es vor allem in der Nacht lauter sein, sodass man nur schwer Ruhe findet. Tipp: Um auch in lauterer Umgebung gut schlafen zu können, ist ein spezieller Gehörschutz, der individuell angepasst wird, eine sinnvolle Maßnahme.

Laute Musik geht

Auch intensives Musikhören über Kopfhörer oder Besuche von Konzerten und Diskotheken zählen zu möglichen Lärmquellen, die sich auf Dauer negativ auf die persönliche Hörstärke auswirken können – genauer gesagt ab 85 Dezibel. "Beim Musikhören geht es zum Beispiel nicht nur um die Lautstärke, sondern auch um die Einwirkdauer. Hört man Musik mit einer Lautstärke von rund 100 Dezibel, liegt das für das Ohr maximal verträgliche Pensum bei lediglich 15 Minuten pro Tag", erklärt Icha.

Stundenlange Konferenzen via Telefon oder Video mit Kopfhörern stellen ebenfalls eine Belastung für unser Gehör dar. Genauso kann es am Wochenende zuhause laut werden – zum Beispiel beim Heimwerken oder Rasenmähen. Ein passender Gehörschutz kann da Abhilfe schaffen.

Hintergrund: Eine lärmbedingte Hörminderung ist die zweithäufigste Form nach der Altersschwerhörigkeit. Ein regelmäßiger Besuch beim HNO-Arzt ist daher angeraten.