Rückenschmerzen: Welche Therapien wirklich helfen – und wie lange

Chronische Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Gesundheitsproblemen, auch in Österreich. Rund 1,9 Millionen Menschen ab 15 Jahren – etwa jede vierte Person – berichten laut Österreichischer Gesundheitsbefragung 2019 von Statistik Austria über chronische Kreuz- oder Rückenschmerzen.

Besonders stark steigt die Häufigkeit im Alter. Viele Betroffene probieren deshalb über Monate oder Jahre unterschiedlichste Therapien aus: Physiotherapie, Training, Massage, Akupunktur, Schmerzmittel, Wärmeanwendungen, manuelle Behandlung oder spezielle Rückenschul-Programme. Doch was bringt wirklich etwas – und vor allem: Wie lange hält die Wirkung wirklich an?

Eine neue große Analyse im Fachjournal BMJ Medicine liefert darauf nun eine differenzierte Antwort. Unterschiedliche konservative, also nicht-operative Behandlungen können Schmerzen und Einschränkungen kurzfristig lindern. Langfristig – nach zwölf Monaten oder mehr – zeigte sich jedoch bei keiner Behandlung ein klar klinisch relevanter Vorteil.

Was wurde untersucht?

Das Forschungsteam um Daniel L. Belavý wertete 581 Berichte aus 551 randomisierten Studien mit insgesamt 71.126 Erwachsenen aus. Im Fokus: chronische Schmerzen im unteren Rücken, also Beschwerden, die länger als zwölf Wochen bestehen. Die meisten Daten bezogen sich auf unspezifische Rückenschmerzen, das sind Schmerzen ohne eindeutige schwerwiegende Ursache wie ein Tumor, Bruch oder eine Infektion. Nur ein kleinerer Teil der Studien betraf ausstrahlende Schmerzen, etwa bei Ischias oder radikulären Beschwerden.

Untersucht wurden unter anderem Bewegungstherapie, Akupunktur, Massage, manuelle Therapie, Elektrotherapie, Medikamente, psychologische Verfahren, das McKenzie-Konzept, multidisziplinäre Schmerzprogramme, übliche Versorgung, Placebo- beziehungsweise Scheinbehandlungen sowie gar keine Behandlung.