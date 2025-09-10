RSV: Gratis-Immunisierung für Säuglinge erstmals von Saisonbeginn an

Erstmals steht in Österreich über die gesamte Erkältungssaison von Oktober bis März für alle Säuglinge eine kostenlose Immunisierung gegen RSV (Respiratorische Synzytial-Virus) zur Verfügung. Kinder, die während dieser Zeit auf die Welt kommen, erhalten die einmalige Spritze in der ersten Lebenswoche noch im Krankenhaus. Von April bis September geborene Kinder können zu Beginn der Saison immunisiert werden. Dies soll viele der bisher mehr als 1.000 Hospitalisierungen pro Jahr von Kindern mit RSV verhindern.

Besonders hoch ist das Risiko für einen schweren Verlauf im ersten halben Lebensjahr, warnte der Mediziner Volker Strenger in einem vom Pharmaunternehmen Sanofi initiierten Hintergrundgespräch mit der APA. Es gehe darum, bestmöglich in der Saison geschützt zu sein, daher sollte die Immunisierung von Neugeborenen in der Erkältungszeit "gleich in den ersten Lebenstagen" erfolgen. Kinder mit erhöhtem Risiko für schwere Verläufe, beispielsweise mit Herz- oder Lungenerkrankungen, erhalten die Immunisierung auch vor ihrer zweiten RSV-Saison. Intensivmedizin kann notwendig werden Während das Respiratorische Synzytial-Virus für größere Kinder und Erwachsene ein "banales Erkältungsvirus" ist, sind schwer erkrankte Säuglinge oft von einer Bronchiolitis betroffen, einer Entzündung der kleinsten, knorpellosen Bronchien. Diese könne zur Hospitalisierung "und teilweise auch zur intensivmedizinischen Notwendigkeit führen", in einem nicht so guten Gesundheitssystem in anderen Ländern auch zum Tod, sagte Strenger von der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde der Med Uni Graz. Es gibt im Unterschied zu Erwachsenen keinen zugelassenen RSV-Impfstoff im klassischen Sinn einer aktiven Immunisierung für Kinder. Bei der sogenannten passiven Immunisierung handelt es sich um die Verabreichung von monoklonalen Antikörpern, die vor schweren Verläufen schützen.

"Angebot für alle" als Chancengleichheit Die Gratis-Immunisierungen waren vom Gesundheitsministerium im vergangenen Winter schrittweise ausgerollt worden. Nun stehen sie ab Oktober erstmals allen Kindern für ihre erste RSV-Saison zur Verfügung. Damit gibt es "Chancengleichheit" und ein "Angebot für alle, ganz egal wo das Kind lebt, ob Mama und Papa sich das leisten können oder nicht", sagte der steirische Gesundheitslandesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) in dem Gespräch im Vorfeld der 63. Jahrestagung der Gesellschaft für Kinder- und Jugendheilkunde (ÖGKJ) in Graz, die von Mittwoch bis Freitag stattfindet. Die kostenlose Immunisierung für Kinder habe das Potenzial, Spitäler und deren Kinderabteilungen, Ordinationen, niedergelassene Kinderärztinnen und Kinderärzte zu entlasten, sagte der ÖVP-Politiker und Facharzt für Innere Medizin. "Wir sind besser über den letzten Winter gekommen als über den vorletzten oder den vorvorletzten", betonte er. Die in der vergangenen Saison geborenen Kinder wurden ab Dezember immunisiert, ergänzte Strenger, Leiter der Arbeitsgruppe Infektiologie der ÖGKJ. "Wir haben ganz klar weniger Aufnahmen gehabt und auch kaum auf der Intensivstation", berichtete er.