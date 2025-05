Richtig gerüstet für die Reise: Wie sie gesund in den Urlaub starten

In den letzten Jahren haben in vielen tropischen und subtropischen Gebieten die Erkrankungen an durch Mücken übertragenen Viruserkrankungen deutlich zugenommen. Besonders hervorzuheben ist hier das Denguefieber, das für Touristen in Asien und Lateinamerika eine zunehmende Gefahr darstellt. Auch in Südeuropa gibt es bereits kleinräumige Ausbrüche, eben von Dengue- aber auch Chikungunyafieber. Derzeit gibt es vermehrte Meldungen über Oropouche-Fieber in einigen Ländern Lateinamerikas. In Südamerika treten aktuell wieder Fälle von Gelbfieber auf. Und auf La Réunion ist Chikungunya stark verbreitet.

Apropos Dengue bzw. Chikungunya gibt es hier neue Entwicklungen bzw. neue oder geänderte Empfehlungen zu Impfungen für bestimmte Länder?

Ja, es gibt mittlerweile in Europa zugelassene Impfstoffe gegen Denguefieber – und seit Kurzem auch gegen Chikungunya. Wie erwähnt ist letztere bei Reisen nach La Réunion empfohlen ebenso wie die Gelbfieber-Impfung vor Südamerika-Aufenthalten. Diese Impfstoffe stehen auch in Österreich zur Verfügung und können für Reisende in Endemiegebiete sinnvoll sein.

Welche Impfungen sind grundsätzlich bei Fernreisen empfohlen?

Die Basis bilden weiterhin die Impfungen des Österreichischen Impfplans – dazu zählen unter anderem Impfungen gegen Tetanus, Masern oder HPV bei jungen Reisenden. Welche weiteren Impfungen im Einzelfall notwendig sind, hängt von der Reisedestination, der Art der Reise und der Dauer ab. Impfungen gegen Hepatitis A, Typhus, Tollwut oder Gelbfieber sind oft empfohlen.