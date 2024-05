Aug um Aug, Zahn um Zahn: Neue Studie zeigt, Rache ist doch süß

An sich geht es bei Rache darum: Ein Übeltäter soll für eine tatsächliche oder vermeintliche Ungerechtigkeit Vergeltung üben. Was das moderne menschliche Zusammenleben betrifft, gilt Rache allerdings als verpönt oder sogar moralisch verwerflich.

Was genau hinter Rachegefühlen steckt

Darüber sind sich die meisten Menschen einig. Dennoch haben wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass Rache von Natur aus gut geheißen wird. Geschichten in Büchern oder Filmen, in denen sich ein Opfer rächt, sind ebenfalls höchst beliebt beim Publikum.

Deutsche und polnische Forscher wollten nun wissen, was genau dahinter steckt, was genau am Racheakt als moralisch falsch angesehen wird: Der Racheakt an sich oder eher das Vergnügen, das der Rächer empfinden könnte. Die Studie wurde im Fachmagazin Social Psychological Bulletin veröffentlicht und von nicht beteiligten Experten begutachtet.

Fragen der Moral und Genugtuung wurden untersucht

Das Team der Universitäten Würzburg und München entwickelte einen Fragenkatalog und Rache-Szenarien, den 2.039 polnische Studenten und amerikanischen Erwachsene beantworten mussten. Interessanterweise zeigten sich je nach eingenommener Rolle bemerkenswerte Unterschiede zwischen den Szenarien. Schlüpften die Probanden in die Rolle der Rächer, empfanden sie sich selbst als weniger moralisch, als wenn andere dasselbe taten und sie nur beobachteten.