Psyche: Studierenden geht es "weniger gut" bis "schlecht"

Nicht gut: Der überwiegende Teil der Studierenden in Österreich und Deutschland stuft seine psychische Verfassung mit "weniger gut" oder "schlecht" ein. Zu diesem Ergebnis ist die im Herbst 2025 von der Grazer Online-Plattform für psychologische Beratung "Instahelp" und der Studierenden-App "Studo" durchgeführte Online-Befragung unter rund 6.000 Studierenden gekommen - ein Höchstwert und zugleich ein Tiefpunkt der psychischen Verfassung seit Start der Erhebung im Jahr 2021. Das jährlich durchgeführte "Mental Health Barometer" verfolgt das Ziel einer Längsschnittstudie, um die Entwicklung der mentalen Gesundheit von Studierenden zu erheben. Die Ergebnisse für 2025 zeichnen ein düsteres Bild: 56,7 Prozent der 6.080 Befragten geben an, dass es ihnen in den vergangenen 14 Tagen weniger gut oder schlecht gegangen ist. Das sei ein neuer Höchstwert, wie die Grazer Online-Plattform und die Studierenden-App am Samstag mitteilten. Im Jahr 2023 waren es 48,6 und 2024 an die 52,5 Prozent. Nur 15,5 Prozent der Studierenden beschrieben ihren mentalen Gesundheitszustand als ausgezeichnet oder sehr gut.

Zwei Drittel sprechen nicht offen über Probleme Je besser die mentale Gesundheit von Studierenden angegeben wurde, umso positiver schätzen sie auch ihre Lebensqualität ein. Diese wurde immerhin von rund 40 Prozent mit "gut", von rund einem Viertel mit "sehr gut" und von knapp sechs Prozent mit "ausgezeichnet" angegeben. 71,4 Prozent der Studierenden ordneten ihrer mentalen und körperlichen Gesundheit den gleichen Stellenwert bei. Allerdings gab lediglich ein Drittel der Befragten an, wirklich offen über psychische Probleme sprechen zu können. Aus Sicht der Plattform für psychologische Online-Beratung und -Therapie unterstreiche das die Dringlichkeit niedrigschwelliger, gut erreichbarer Angebote für junge Menschen.

Prüfungsdruck und finanzielle Sorgen Zwei Drittel (rund 67 Prozent) der Befragten fühlten sich von ihrem Studium ziemlich oder sehr gestresst. Der Wert ist im Vergleich zu den Vorjahren etwas gesunken. Zu den größten Stressoren zählen ein hoher Arbeitsaufwand, Prüfungsdruck, psychische Probleme und finanzielle Sorgen. Wohl auch ein Grund, dass sich rund 67 Prozent keine bis maximal eine Stunde pro Woche für mentale Gesundheit, etwa durch Reflexion, Meditation oder Beratung, nehmen. "Wer zwischen Studium, Nebenjob und Alltagsstress kaum Ressourcen hat und gleichzeitig hohe Kosten trägt, schiebt den Schritt zur Hilfe oft lange auf", erklärte Bernadette Frech, CEO von Instahelp. Die Kostenübernahme klinisch-psychologischer Behandlung als Kassenleistung in Österreich ab 2026 sieht sie positiv.