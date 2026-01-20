Kinder und Jugendliche haben Angst vor Krieg in Europa

Die Generation Alpha, alle, die ab 2010 geboren wurden, wächst in einer Welt auf, die durch Digitalisierung und globale Krisen geprägt ist. Kriege, wirtschaftliche Unsicherheiten und die Klimakrise hinterlassen Spuren in der Psyche junger Menschen.

Studien zeigen, dass pandemie- und klimabezogene Belastungen bei 12- bis 16-Jährigen vermehrt zu Angst, Depressionen und einer verminderten Lebensqualität führen. Wissenschaftlich belegt ist, dass Kriege in und außerhalb Europas, wirtschaftliche Unsicherheiten sowie die Klimakrise die psychische Gesundheit belasten und zu Zukunftsängsten, Ärger, Frustration, Hoffnungslosigkeit und Trauer bzw. depressiven Verstimmungen führen können.

Auch die deutsche Shell-Jugendstudie 2024 belegt diese Entwicklung: 81 Prozent der Jugendlichen gaben an, Angst vor einem Krieg in Europa zu haben.

Besonders die Klimakrise beschäftigt die junge Generation stark. Jugendliche sind deutlich stärker betroffen als frühere Generationen und erleben bis zu siebenmal mehr Hitzewellen. „Es wird gemeinsame, intensive, gesellschaftliche Bemühungen benötigen, um die Klimaängste unserer Jugendlichen wirkungsvoll aufzugreifen“, erklärte Kathrin Sevecke, Primaria der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Hall und Direktorin der Innsbrucker Univ.-Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im Kindes- und Jugendalter, anlässlich eines heute startenden Kongresses in Hall in Tirol.

Sorge bereiten den jungen Menschen vor allem der Temperaturanstieg, das Abschmelzen der Gletscher und extreme Wetterereignisse. Geschlechtsspezifische Untersuchungen belegen zudem, dass Mädchen häufiger unter Angst und Depressionen leiden.