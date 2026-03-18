Postorgasmic Illness Syndrome: Kann ein Höhepunkt krank machen?

Ein Orgasmus gilt gemeinhin als Höhepunkt körperlichen Wohlbefindens. Für manche Menschen beginnt danach jedoch eine Phase, die eher an eine schwere Grippe erinnert: extreme Müdigkeit, Muskelschmerzen, Konzentrationsprobleme.

Dieses seltene Krankheitsbild heißt Postorgasmic Illness Syndrome (POIS) – und kann das Leben massiv beeinträchtigen.

Ein neuer Fallbericht im Fachjournal The Journal of Sexual Medicine beschreibt nun eine mögliche Behandlungsoption: Ein häufig verschriebenes Antidepressivum könnte die Symptome deutlich reduzieren.