30 Höhepunkte in 10 Minuten: Frau verblüfft Wissenschaftler

Sodala. Nun stellen Sie sich bitte mal vor, Sie sitzen im Wartezimmer Ihrer Gynäkologin, und neben den üblichen Broschüren über Blasenschwäche liegt auch eine mit dem Titel: „Beckenboden-Training – jetzt mit Orgasmus-Garantie!“

Humbug? Von wegen! Die Wissenschaft hat soeben bewiesen: Orgasmen ohne jegliche Berührung der Genitalien sind möglich.

Eine 55-jährige Frau nach der Menopause hat Forschern der Karls-Universität in Prag vorgeführt, was die meisten für Legendenbildung hielten: Sie konnte sich einzig durch rhythmisches Anspannen und Entspannen ihrer Beckenbodenmuskulatur zum Höhepunkt bringen.

Nein, sie hat sich das nicht eingebildet, ihr genitales Glück wurde per Bluttest nachgewiesen, konkret mit Prolaktin. Dieses Hormon schießt beim Orgasmus in die Höhe, bei Frauen und Männern. Es ist sozusagen der biologische Fingerabdruck des Höhepunkts.

Hui: Nach einem 2,5-minütigen Beckenboden-Work-out stieg es bei der Probandin auf 110 Prozent des Ausgangswerts, nach zehn Minuten sogar auf satte 141 Prozent. Der Satz „Schatz, ich muss heute noch unbedingt zum Sport“ bekommt damit eine völlig neue Bedeutung. Die Frage ist nur: Wie geht das?