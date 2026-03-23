Stundenlanges Computerspielen kann Gamer in eine Depression führen. Das haben Forscher der SWPS-Universität und der Stefan-Batory-Akademie für Angewandte Wissenschaften ermittelt. Sie haben das Gefühl der Leere untersucht, das mit dem Beenden eines fesselnden Computerspiels einhergeht, und eine Skala zur Messung der sogenannten "Post-Game-Depression" entwickelt.

Psychische Gesundheit beeinflusst "Spiele werden immer ausgefeilter und bieten zunehmend mehr als nur Unterhaltung. Für viele Menschen ist das Beenden eines langen, fesselnden Spiels nicht nur ein Moment der Befriedigung, sondern auch eine emotionale Herausforderung. In einer Zeit zunehmend realistischer und immersiver Spiele kann das Verständnis der Vorgänge im Kopf der Spieler uns helfen zu verstehen, wie sich diese auf unsere psychische Gesundheit auswirken", sagt der SWPS-Psychologe Kamil Janowicz. Um das Phänomen zu ergründen, haben Janowicz und sein Kollege Piotr Klimczyk von der Stefan-Batory-Akademie für Angewandte Wissenschaften zwei Studien mit 373 Spielern durchgeführt. Im ersten Teil setzen sie ihre Messskala ein, um zu prüfen, ob sie funktioniert und ein schlüssiges Bild vom Zustand der Spieler wiedergibt. Die Teilnehmer füllten Fragebögen zu Wohlbefinden und psychischer Gesundheit aus. Die meisten spielten täglich (28,1 Prozent) oder fast täglich (41,4 Prozent). Auf diese Weise haben die Forscher vier Aspekte im Zusammenhang mit dem Phänomen der Post-Game-Depression erfasst: nachträgliches Grübeln über das Spiel, ein herausforderndes Ende des Spielerlebnisses, das Bedürfnis, das Spiel erneut zu spielen und die Medienanhedonie der Probanden, ein Fachbegriff für den Verlust des Interesses an anderen Aktivitäten.