Jede dritte Depression schwer behandelbar: Was dann noch helfen kann

Neue Behandlungsansätze gegen Depressionen sind dringend nötig: Bei mehr als 30 Prozent der Betroffenen wirken Medikamente nicht ausreichend, bei bis zu 80 Prozent kommt es innerhalb von zwölf Monaten zu Rückfällen. Eine aktuelle Studie zeigt, dass Psilocybin, ein Wirkstoff aus bestimmten Pilzen, in Kombination mit Psychotherapie eine bedeutsame antidepressive Wirkung haben kann. Entscheidend für Wirksamkeit und Sicherheit ist die psychotherapeutische Vor- und Nachbereitung.

In einer Studie des deutschen Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) gemeinsam mit der Berliner Charité und der MIND Foundation wurde von 2021 bis 2024 die Wirksamkeit und Sicherheit von Psilocybin bei therapieresistenter schwerer Depression untersucht. Insgesamt nahmen 144 Patientinnen und Patienten teil. Die Ergebnisse wurden in JAMA Psychiatry veröffentlicht.

Verglichen wurden 25 mg Psilocybin, 5 mg Psilocybin und Placebo. Alle Teilnehmenden erhielten mindestens einmal 25 mg Psilocybin, jeweils eingebettet in psychotherapeutische Sitzungen. Die Autorinnen und Autoren definierten einen Therapieerfolg als eine mindestens 50‑prozentige Abnahme der Depressionssymptome sechs Wochen nach der ersten Psilocybin‑Gabe, also noch vor der zweiten Dosis, gemessen mit der „Hamilton Rating Scale for Depression“ (HAMD17); dieser Effekt ließ sich jedoch nicht nachweisen.

Eine Woche nach 25 mg Psilocybin war die Ansprechrate aber höher als unter Placebo. Die depressive Symptomatik war nach 25 mg Psilocybin im Mittel um 4,6 Punkte stärker aufder Depressionsskala reduziert als unter Placebo. Nach zwölf Wochen waren die Symptome über alle Gruppen hinweg um durchschnittlich 7,5 Punkte vermindert.

Die Ergebnisse sprechen für eine klinisch relevante antidepressive Wirkung von 25 mg Psilocybin mit begleitender Psychotherapie, auch wenn weitere Studien nötig sind.