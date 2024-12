Plasmaspenden in der Krise: Warum Österreich dringend mehr Spender braucht

Pandemie ließ Plasmaspenden zurückgehen

Ein Grund für die nachgelassene Plasmaspendebereitschaft wird in der Pandemie gesehen. Geänderte Lebensgewohnheiten, etwa vermehrtes Home Office, führen laut Scherr dazu, dass der Weg ins Plasmaspendezentrum nicht mehr so oft erfolgt. "Viele haben das Plasmaspenden am Weg in die Arbeit oder nachhause eingebaut. Auch bei Studenten gibt es mehr virtuelle Vorlesungen und weniger Anwesenheitsnotwendigkeit", meint Scherr. Spendenberechtigt sind alle, die in Österreich leben, und zwischen 18 und 60 Jahre alt sind sowie mindestens 50 und maximal 150 kg wiegen. Einzelne Erkrankungen, z. B. Krebs- und Autoimmunerkrankungen sind ein Ausschlussgrund für eine Plasmaspende. Bei manchen Behandlungen, etwa einer Darmspiegelung, müssen gewisse Abstände, z. B. vier Monate, bis zur Spende eingehalten werden.

Laut Scherr spenden vor allem Menschen bis 35 Jahre, die in Städten leben. Studenten seien überproportional vertreten. Alle Spender erhalten eine Aufwandsentschädigung, die je nach Zentrum mindestens 30 Euro beträgt. Bei mehrmaligem Spenden gibt es in manchen Zentren zusätzlich 45 Euro an Aufwandsentschädigung. Dies ist gesetzlich reglementiert. Scherr: "Der Betrag ist eine Kompensation für den Zeitaufwand, man kann damit nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten. In Europa ist die Höhe der Aufwandsentschädigung stark reglementiert. In anderen Ländern, etwa in den USA, sind höhere Beträge möglich."

Europa ist laut Scherr hinsichtlich des Plasmabedarfs nicht selbstversorgend. "Aktuell sind wir zu 40 Prozent vom amerikanischen Plasma abhängig. Mittels einer neuen Verordnung sollen künftig auch europäische Staaten, die noch kein Plasmaspendesystem haben, eines betreiben, da wir wissen, dass der Bedarf weiter steigen wird."