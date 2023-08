Pink Floyd: So rekonstruierten Forscher Musik nur aus Gehirnströmen

Elektrische Reize

Dass es in der Theorie funktioniert, liegt an physikalischen Fakten: Die Reize, die das Gehirn verarbeitet, spiegeln sich in elektrischer Aktivität wider. Eben Gehörtes, wenn die Elektroden nahe dem Ohr sitzen.

Wie sehr spielt dabei allerdings persönliche Interpretation eine Rolle? Ludovic Bellier von der University of California in Berkeley, war an der Analyse der EEG-Daten führend beteiligt und ist selbst Musiker, unter anderem in einer Heavy-Metal-Band. Er gibt gern zu, dass da viel Interpretation dabei ist: "Derzeit ist diese Technologie eher wie ein Keyboard für den Geist. Man muss Knöpfe drücken. Und sie erzeugt eine roboterartige Stimme."

Verarbeitung von Musik

In ihrer Untersuchung gelang es den Forschern auch, mehr über die Verarbeitung von Musik im Gehirn herauszufinden. Dazu zählen etwa spezielle Punkte beim Ohr, die exakt dann aktiv werden, wenn eine Stimme oder ein Instrument einsetzt. Ließen die Forscher die Elektroden an dieser Stelle weg, war der Song äußerst schwierig wiederzuerkennen. Bestätigt hat sich allerdings, dass Musik (im Gegensatz zu Sprache) besonders in der linken Gehirnhälfte verarbeitet wird.