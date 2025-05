Menschen mit dieser Persönlichkeitseigenschaft neigen eher zu Schlafstörungen

Man legte den Teilnehmenden umfangreiche Persönlichkeitsfragebögen vor – in der Analyse zeigte sich: Patientinnen und -patienten mit Schlafstörungen wiesen deutlich höhere Werte beim Persönlichkeitsmerkmal Neurotizismus auf als Teilnehmende ohne Schlafprobleme sowie niedrigere Werte bei den Persönlichkeitsmerkmalen Verträglichkeit, Offenheit und Gewissenhaftigkeit (Beschreibung siehe Infobox weiter unten).

Um zu den Ergebnissen zu gelangen, untersuchten die Fachleute 595 Männer und Frauen im Alter zwischen 18 und 59 Jahren. Sie wurden in zwei Gruppen aufgeteilt: Eine bestand aus Personen mit Schlafstörungen, die bereits deswegen Hilfe gesucht und eine entsprechende Diagnose erhalten hatten. Die andere Gruppe bestand aus Kontrollpersonen ohne Schlafprobleme.

Die Big Five wurden wie folgt benannt (in Klammern jeweils eine sehr knappe Umschreibung):

Die Big Five Persönlichkeitsfaktoren, ein Ansatz zur umfassenden Beschreibung der menschlichen Persönlichkeit.

Emotional instabiler, weniger stressresistent

Bei Neurotizismus handelt es sich um ein Persönlichkeitsmerkmal, das sich auf den Grad der emotionalen Stabilität eines Menschen bezieht. Personen mit einem hohen Grad an Neurotizismus neigen demnach dazu, emotional instabiler zu sein, und sich eher auf die negativen Aspekte des Lebens zu konzentrieren. Unter widrigen Umständen neigen sie unter anderem zu Desorganisation, intensivem Leidensdruck und ausgeprägten Stressreaktionen. Aus Studien ist auch bekannt, dass Neurotizismus oft mit Ängsten und Depressionen einhergeht.

"Nach einer genaueren statistischen Analyse lassen die Ergebnisse der Studie darauf schließen, dass Menschen mit einem hohen Maß an Neurotizismus eher an Schlaflosigkeit leiden", summieren die Forschenden in einer Aussendung.