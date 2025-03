Parkinson: "Gute Lebensqualität ist über viele Jahre möglich"

Die Fachärztin für Neurologie und Psychiatrie ist Vorständin der Abteilung für Neurologie mit Department für Akutgeriatrie an der Klinik Donaustadt in Wien sowie Präsidentin der Österreichischen Parkinson Gesellschaft (ÖPG).

Durch eine genaue neurologische Untersuchung des Patienten. Einmal wird auch ein MRT oder CT des Kopfes gemacht, um andere Ursachen für die Symptome, etwa einen gutartigen Hirntumor oder zurückliegende kleinere Schlaganfälle, auszuschließen. Auch ein Blutbefund ist aus diesem Grund notwendig, so kann etwa eine Schilddrüsenüberfunktion in seltenen Fällen Ursache eines Zitterns sein.

Auf welche Symptome sollte man achten?

Einerseits die klassischen Symptome der Frühphase: Das einseitige Zittern einer Hand, vor allem in Ruhe, kleinere Schritte, langsameres Gehen, eine leicht vorgebeugte Körperhaltung, eine erhöhte Anspannung der Muskulatur, eine schlechter lesbare Handschrift, eine leisere Stimme. In all diesen Fällen sollte man eine Neurologin bzw. einen Neurologen aufsuchen. Und dann gibt es viele unspezifische Symptome, die statistisch die Wahrscheinlichkeit erhöhen, irgendwann an Parkinson zu erkranken. Dazu zählt die Traumschlaf-Verhaltensstörung, einer der größten Risikofaktoren.