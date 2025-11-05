Osteoporose: Fettgewebe als Therapieansatz

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Forscher der Osaka Metropolitan University (Japan) haben Stammzellen aus dem Fettgewebe des Körpers eingesetzt, um bei Ratten Wirbelsäulenfrakturen zu behandeln. Sie sind jenen ähnlich, die beim Menschen durch Osteoporose verursacht werden. Diese Zellen haben zahlreiche Vorteile: Sie sind einfach zu entnehmen und belasten den Körper nur gering. Damit handelt es sich um eine nicht-invasive Möglichkeit, Knochenerkrankungen zu behandeln, heißt es.

Multipotente Stammzellen Bei Osteoporose treten Kompressionsfrakturen der Wirbelsäule am häufigsten auf. Sie stellen ein ernstes Problem dar, machen Langzeitpflege notwendig und führen zu einer erheblichen Verschlechterung der Lebensqualität. Aus Adipösen Stammzellen (ADSCs) gewonnene Zellen stellen eine mögliche Lösung für dieses Problem dar. Diese Stammzellen sind multipotent und lassen sich in viele verschiedene Zelltypen differenzieren. Werden ADSCs in dreidimensionale kugelförmige Gruppen, sogenannten Sphäroide, angeordnet, verbessert sich ihre Fähigkeit zur Reparatur von Gewebe. Werden diese Sphäroide in Richtung von Knochenzellen vordifferenziert, verbessert sich ihre Fähigkeit zur Heilung von Knochen. Daher hat sich das Forscher-Team um Yuta Sawada und Shinji Takahashi auf ADSCs zur Behandlung von osteoporotischen Wirbelbrüchen konzentriert.