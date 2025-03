Osteoporose: Experten warnen vor Versorgungslücke

In Österreich sind mehr als eine halbe Million Menschen von Osteoporose betroffen, 80 Prozent davon sind Frauen nach der Menopause, 20 Prozent sind Männer. „Osteoporose ist eine schleichende Erkrankung, bei der die Knochendichte über die Jahre abnimmt, wodurch die Knochen porös und anfälliger für Brüche werden“, so die Internistin Maya Thun am Montag bei der Apothekertagung in Schladming.

Die Risikofaktoren sind vielfältig. Erhöhte Aufmerksamkeit ist geboten bei

Kortisontherapie

kalziumarmer Ernährung

Rauchern

Alkoholmissbrauch

Bewegungsmangel

Unterernährung

Gerade auf letzteres – die Unterernährung - sollte man bei Jugendlichen, vor allem jungen Mädchen besonders achten“, betonte Kirsten Menke, Fachapothekerin für Arzneimittelinformation in Frankfurt und ging dabei scharf mit den sozialen Medien ins Gericht. Junge Mädchen orientierten sich nach wie vor an Influencerinnen, die aus Ernährungssicht ein schlechtes Vorbild sind. Somit spielen neben der medikamentösen Behandlung spielen auch Prävention und Lebensstil eine entscheidende Rolle. Osteoporose-Prävention beginnt schließlich schon im Kindesalter. Nicht selten wird der Grundstein für eine spätere Osteoporose bereits in der Kindheit gelegt, wenn z.B. durch eine zu kalziumarme Ernährung oder Mangel an sportlicher Betätigung zu wenig Knochenmasse aufgebaut wird. Darum mahnt Menke: „Weg von Handy und Computer, raus in die Natur und bewegen.“ Und was für Jungen gilt, gilt auch für die „Großen“. Zur Osteoporose-Prophylaxe empfiehlt die Expertin so genanntes „Impact Training“- das ist eine Kombination aus gewichtsbelastendem Training wie Walken, Laufen oder auch Tanzen sowie mindestens zweimal pro Woche Krafttraining.