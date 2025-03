Rheumatoide Arthritis: "Patienten sind anspruchsvoller geworden"

Rheumatoide Arthritis (RA) zählt zu den Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises . In Österreich leben rund 90.000 Personen mit dieser chronischen, schmerzhaften Gelenksentzündung, die sich am häufigsten in den Händen zeigt. Beginnend bei der Handwurzel zieht sie sich zu den Fingergelenken. „Es gibt keine Heilung, aber die Krankheit ist mittlerweile gut beherrschbar“, betonte der Rheumatologe Gregor Holak, Leiter der Rheumaambulanz an der Wiener Klinik Ottakring am Sonntag bei der Apothekertagung in Schladming.