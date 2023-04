Nur noch wenige Infektionen: Grippewelle ist beendet

Die Grippewelle in Österreich ist vorbei. Das gab die Virologin Monika Redlberger-Fritz vom Zentrum für Virologie der MedUni Wien und Leiterin des "National Influenza Center Austria" am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Der Prozentsatz der von Medizinerinnen und Mediziner an das Zentrum eingesandten Abstrichproben, in denen sich ein Influenza-Virus nachweisen lässt, sank vergangene Woche auf sieben Prozent "und liegt damit unter dem epidemischen Niveau."

"Es treten nur noch sporadische Influenzavirus-Infektionen auf", so die Virologin. Dieser Trend zeigt sich übrigens auch in anderen Staaten: Laut der Aussendung des Nationalen Influenzazentrums ist europaweit die Aktivität der Grippeviren rückläufig.

Nähere Informationen zum Infektionsgeschehen in Österreich finden Sie hier.