Nikotinbeutel: Machen manche Aromen süchtiger als andere?

Wie Liquids für E-Zigaretten sind auch die nikotinhaltigen Beutel inzwischen in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Eine Studie der renommierten Yale School of Medicine zeigt nun: Einige Aromen könnten zu einem höheren Konsum verleiten als andere.

Fachleute warnen seit geraumer Zeit vor den süchtig machenden Eigenschaften, möglichen Folgeschäden und Nikotinbeuteln als Einstieg in die Abhängigkeit.

Immer noch greifen die meisten Menschen zu Zigaretten. Seit geraumer Zeit haben sich Alternativen am Markt etabliert: E-Zigaretten , die ohne das gesundheitsschädliche Verbrennen des Tabaks und teilweise auch ohne Nikotin auskommen. Nikotinbeutel bzw. Nikotinpouches werden vor allem bei Jungen immer beliebter. Die kleinen Päckchen werden unter die Oberlippe geschoben, Nikotin wird direkt über die Schleimhäute abgeben.

Tabakkonsum gehört laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) mit acht Millionen tabakbedingten Todesfällen pro Jahr nach wie vor zu den größten globalen Gesundheitsbedrohungen.

Männliche Ratten mit Vorliebe für Zimt

In Experimenten mit Ratten untersuchte die Gruppe die Auswirkungen der Süßstoffe Saccharose und Saccharin sowie des häufig verwendeten Aromazusatzes Zimtaldehyd (Hauptaromastoff der Zimtrinde) auf die Nikotinpräferenz. Um das Wahlverhalten zwischen gesüßten und aromatisierten Lösungen mit Nikotin zu beleuchten, verabreichte man den Nagern verschiedene nikotin- und geschmacksverstärkte Wasserlösungen und beobachtete ihr Verhalten.

Es zeigte sich, dass sowohl männliche als auch weibliche Ratten süße Geschmäcker in deutlichem Ausmaß bevorzugten, nicht aber das Zimtaroma. Unter den verschiedenen Lösungen zeigten die Weibchen die höchste Nikotinpräferenz in Kombination mit Saccharose, während die Männchen Nikotin in Kombination mit Zimt lieber hatten.