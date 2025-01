Nikotinbeutel: "Einstieg in die Abhängigkeit passiert oft schon im Jugendalter"

„Cool“, „freeze“ oder „cold“: Mit solchen Wörtern werden häufig die Nikotinbeutel (Nikotinpouches) beworben, die zwischen Lippe und Zahnfleisch geschoben werden. Das Gesundheitsministerium hat jetzt einen Entwurf zum Tabak- und Nikotinschutzgesetz in Begutachtung geschickt – demnach sollen Nikotinbeutel denselben Regeln wie Zigaretten unterliegen: Bundesweit kein Verkauf an Unter-18-Jährige und danach nur in Trafiken; Werbe- und Sponsoring-Verbot; verpflichtende Warnhinweise. Auch ein Rauchverbot auf Spielplätzen ist im Entwurf vorgesehen.