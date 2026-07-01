Blutdruck und Alzheimer: Warum „zu niedrig“ nicht immer gut ist

Menschen, die über niedrigen Blutdruck klagen, hören oft folgenden Satz: „Sei froh, besser als zu hoch.“ Tatsächlich ist Bluthochdruck ein gut belegter Risikofaktor für Herzinfarkt, Schlaganfall und Gefäßschäden.

Auch für die Gehirngesundheit spielt er eine wichtige Rolle. Eine neue Studie im Journal of the American Heart Association zeigt nun alledings, dass auch zu niedriger Blutdruck für das Gehirn bedeutsam sein kann.

Die Forschenden analysierten Daten aus zwei großen Gesundheitsdatenbanken: der britischen UK Biobank mit 502.133 Teilnehmenden und dem US-amerikanischen „All of Us“-Programm mit 287.011 Personen. Untersucht wurde, wie Alzheimer-Diagnosen mit verschiedenen Herz-Kreislauf-Erkrankungen zusammenhängen – darunter Bluthochdruck, niedriger Blutdruck, Herzrhythmusstörungen, Herzschwäche, Hirninfarkt und Herzinfarkt.

Das auffälligste Ergebnis: Ausgerechnet Hypotonie, also medizinisch diagnostizierter niedriger Blutdruck, zeigte in beiden Datensätzen den stärksten Zusammenhang mit Alzheimer. In der UK Biobank war Hypotonie mit einer 2,74-fach höheren Alzheimer-Wahrscheinlichkeit verbunden, im US-Datensatz mit einer 1,97-fach höheren. Auch Bluthochdruck und Hirninfarkt waren deutlich mit Alzheimer assoziiert. Ein akuter Herzinfarkt zeigte hingegen keinen signifikanten Zusammenhang.

Durch die getrennte Betrachtung verschiedener Herzerkrankungen habe man erkennen können, „welche Erwachsenen mit Herzerkrankungen möglicherweise das höchste Risiko für kognitiven Abbau haben“, sagt dazu die Studienerstautorin Aili Toyli. Das unterstreiche, wie wichtig eine gute Herz-Kreislauf-Gesundheit auch für die mögliche Alzheimer-Vorbeugung sein könnte.

Warum niedriger Blutdruck dem Gehirn zusetzen könnte

Das Gehirn ist auf eine verlässliche Durchblutung angewiesen, es braucht ständig Sauerstoff und Nährstoffe. Wenn der Blutdruck dauerhaft oder immer wieder zu niedrig ist, könnte die Versorgung des Gehirns leiden – vor allem bei älteren Menschen oder bei bereits vorgeschädigten Gefäßen.

Auch die „American Heart Association“ verweist darauf: „Das Gehirn braucht Blut“, um jene Stoffe zu erhalten, die es für seine Funktion benötigt. Ein länger anhaltend zu niedriger Blutdruck könne daher ebenfalls problematisch werden – nicht nur ein zu hoher.

Mögliche Mechanismen sind eine schlechtere Hirndurchblutung, Sauerstoffmangel, oxidativer Stress und Veränderungen an Proteinen, die auch bei Alzheimer eine Rolle spielen können. Besonders relevant könnte die so genannte „orthostatische Hypotonie“ sein: Dabei fällt der Blutdruck beim Aufstehen stark ab. Typische Zeichen sind Schwindel, Benommenheit, Schwarzwerden vor den Augen oder Stürze.