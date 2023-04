Niederlande: Aus für tabakfreie Nikotinbeutel

Nikotinbeutel sind vor allem bei Teenagern beliebt. Sie werden in kleinen Dosen verkauft, es gibt sie in verschiedenen Geschmacksrichtungen und sie wirken aufputschend oder stimulierend, wenn man sie im Mund platziert. Allerdings ist die Nikotin-Konzentration in den Säckchen vielfach stärker als in Zigaretten. Ein Beutel entspricht etwa dem Nikotingehalt von drei bis sechs Zigaretten. Zwar ist kein Tabak enthalten – die Beutel werden aber mit Nikotin bedampft.

Suchtberater und Mediziner schlagen seit Jahren Alarm, da die Beutel aber keinen Tabak enthalten, gelten nicht die Alters- und Werbebeschränkungen, die für Zigaretten gelten.

In den Niederlanden sollen tabakfreie Nikotinbeutel nun gänzlich verboten werden. Die niederländische Regierung plant, den Verkauf aller Arten der Beutel zu untersagen und gleichzeitig die Vorschriften für Tabak auf alle anderen Arten von tabakfreien Nikotinprodukte auszuweiten.