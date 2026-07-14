Neuer Partner: Wie werde ich den Druck vor Intimität los?

Leserin Simone R. (39) fragt: Nach einer schlimmen Trennung, bin ich jetzt richtig verknallt. Wir haben unseren Beziehungsstatus noch nicht definiert. Es knistert sehr, und irgendwann demnächst wird es wohl zu Sex kommen. Gleichzeitig wächst aber die Angst, dass es „nicht gut wird“. Wie bekomme ich diesen Druck aus der Situation?

Antwort: Angst und Vorsicht vor körperlicher Nähe mit einem neuen Partner sind – trotz modernem Dating-Verhalten – vollkommen natürlich. Frauen sind gut beraten, sich auf Intimität einzulassen, wenn sie Vertrauen aufgebaut haben: Vertrauen als Dreibein aus sozialer Kompetenz, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit. Soziale Kompetenz zeigt sich z. B. daran, wie emotional stabil er ist, ob er etwa bei einem Fauxpas von einem Kellner in einem Restaurant souverän bleibt oder wie er mit seinen eigenen Schwächen und Abhängigkeiten umgeht. Ehrlichkeit und Verlässlichkeit lassen sich ebenfalls im Alltag oft gut beobachten.