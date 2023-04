Neuer Eltern-Kind-Pass erntet Lob und sorgt für Fragen

Übergangslösung gefordert

Da die elektronische Nachweismethode aber erst bis 2026 abgeschlossen sein soll, fordert die Volksanwaltschaft die Schaffung einer Übergangslösung, um "Härten für Familien mit Kleinkindern auch angesichts der gegenwärtig hohen Inflation und Teuerung zu vermeiden", wie es in der Stellungnahme heißt. Sie schlägt vor, eine Bestimmung einzuführen, wonach das Kinderbetreuungsgeld auch dann in voller Höhe gebührt, wenn Eltern die Untersuchungen vollständig durchführen und lediglich die Nachweise verspätet vorlegen.

Das österreichische Hebammengremium (ÖHG) betont in seiner Stellungnahme, die grundsätzlichen Ziele der Reform zu unterstützen, beklagt aber, dass wesentliche Positionen des ÖHG nicht berücksichtigt worden seien. Gefordert wird, zusätzlich zur verpflichtenden Hebammenberatung in der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche eine psychosoziale Betreuung in der 14. bis 17. Woche durch Hebammen sowie eine weitere Hebammenberatung in der 24. bis 34. Woche vorzuschreiben. Im Entwurf ist derzeit lediglich eine zusätzliche verpflichtende "Elternberatung" in der 20. bis 35. Woche vorgesehen. Es sei nicht klar, durch wen diese Beratung durchgeführt werden soll, kritisiert das Hebammengremium.

Das Netzwerk österreichischer Frauen- und Mädchenberatungsstellen bemängelt, dass die konkrete Ausformulierung fehlt, welche Inhalte diese Elternberatung enthalten soll. Gefordert wird, dass eine Arbeitsgruppe, in der auch die Frauenberatungsstellen vertreten sein sollen, ein Curriculum erarbeiten soll, in dem auch gleichstellungspolitische Ziele verankert sind. Der zu erwartende "massive Mehraufwand an Beratungsleistungen" müsse sich unbedingt in einer entsprechenden Anpassung in den Basisfinanzierungen der Familien- und Frauenberatungsstellen widerspiegeln.