20 Minuten in der Natur: Medizinerin erklärt den Sofort-Effekt
Zusammenfassung
- Aufenthalte in der Natur senken nachweislich Stress, fördern Gesundheit und verbessern Schlaf sowie kognitive Leistung.
- Bereits kurze Zeit im Grünen, etwa 20 Minuten, reicht aus, um messbare positive Effekte auf Körper und Psyche zu erzielen.
- Digitale Helfer wie Apps können Kinder und Jugendliche motivieren, die Natur zu entdecken und Walderlebnisse zu vertiefen.
Ein ganz normaler Nachmittag unter der Woche: Lena starrt seit Stunden auf ihren Laptopbildschirm. Ihr Nacken ist verspannt, die Augen brennen, der Kopf ist leer.
Spontan zieht sie ihre Jacke an und geht in den Park gegenüber. Zehn Minuten später, zwischen ein paar Birken, beim Rauschen des Windes und Vogelgezwitscher, atmet sie tiefer. Die Schultern sinken, der Puls beruhigt sich.
Natur wirkt auf den Körper: Stress sinkt messbar
Das ist ein biologischer Prozess – nachvollziehbar und wissenschaftlich dokumentiert. „Wir wissen mittlerweile konkret, dass Aufenthalte in der Natur messbare körperliche Effekte haben“, sagt Daniela Haluza, Umweltmedizinerin an der Medizinischen Universität Wien. „Zum Beispiel sinken Stresshormone wie Cortisol. Außerdem haben wir niedrigere Blutdruckwerte, eine geringere Herzfrequenz, und auch die Entzündungs- und Immunmarker im Blut verändern sich.“
Diese Effekte lassen sich weltweit und konsistent messen, betont Haluza. Sie erforscht mit ihrem Team seit über 15 Jahren die Gesundheitswirkung des Waldes. Was lange wie ein wohlmeinender Ratschlag klang („Geh doch mal raus“), ist heute durch Studien belegt. Natur ist nicht nur Kulisse, sondern kann wie eine Form von Medizin wirken.
Grünblick nach der OP
Die Idee, dass Natur guttut, ist nicht neu. Dass sie uns auch auf physiologischer Ebene beeinflusst, wird jedoch erst seit wenigen Jahrzehnten systematisch erforscht – auch in Österreich. Einer der Wegbereiter war der Umweltpsychologe Roger Ulrich. 1984 veröffentlichte er in der Zeitschrift „Science“ eine heute als klassisch geltende Studie: Patientinnen und Patienten, die nach einer Operation aus dem Fenster auf Bäume blickten, erholten sich schneller als jene mit Blick auf eine Ziegelwand.
Sie benötigten weniger starke Schmerzmittel, hatten seltener Komplikationen und konnten früher entlassen werden. Ein Fenster mit Ausblick wurde damit zum therapeutischen Faktor.
Studienlage: Naturkontakt verbessert Gesundheit und Schlaf
Was damals überraschte, wird heute durch zahlreiche Studien gestützt. Eine große Übersichtsarbeit im „International Journal of Environmental Research and Public Health“ zeigte 2021: Naturkontakt geht konsistent mit besserer kognitiver Leistung, niedrigerem Blutdruck, stabilerer psychischer Gesundheit, mehr Bewegung und besserem Schlaf einher. Experimentelle Studien liefern zudem Hinweise darauf, dass Naturerfahrungen Psyche und Gehirn schützen können.
Naturkontakt: 20 Minuten können reichen
Aber wie lange dauert es, bis der „Grün-Effekt“ einsetzt? Eine Feldstudie der MedUni Wien, an der Haluza federführend beteiligt war, zeigt: Nach nur 20 Minuten im Wienerwald steigt die Stimmung bereits messbar. Auch das vegetative Nervensystem (es steuert unbewusste Körperfunktionen wie Puls und Atmung) erholt sich deutlich. Dafür braucht es keinen Rückzug und keine Wanderung: Ein kurzer Aufenthalt kann reichen, um sich entspannter und angstfreier zu fühlen.
Eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin passt dazu. Nach einem einstündigen Spaziergang im Berliner Grunewald war die Aktivität der Amygdala – einer zentralen Stressregion im Gehirn – deutlich reduziert.
Nach einem gleich langen Spaziergang in einer stark frequentierten Einkaufsstraße blieb sie hingegen unverändert. Natur beruhigt also nicht nur subjektiv, sie verändert messbar jene Netzwerke, die Stress verarbeiten.
Warum Grübeln im Grünen nachlässt
Ein spannender Mechanismus betrifft das sogenannte Default-Mode-Netzwerk – ein Gehirnmodus, der besonders aktiv ist, wenn wir nicht auf eine konkrete Aufgabe fokussiert sind. Dann denken wir über uns selbst nach, gehen Erinnerungen durch oder entwerfen innerlich Szenarien. Auch Grübelschleifen laufen häufig über diese Strukturen.
„Im Alltag, vor allem in der Stadt, ist unser Gehirn permanent im Reaktionsmodus“, sagt Haluza. „Wir müssen filtern, priorisieren, Entscheidungen treffen.
Selbst wenn wir glauben, wir entspannen, verarbeitet das System weiter Reize.“ Der Wald kann das dämpfen, weil er den Fokus verschiebt: auf Licht, Bewegung und Geräusche. Vor allem aber verlangt er keine schnelle Reaktion.
Haluza spricht von einem „handlungsentlasteten Raum“. Das Gehirn muss nicht ständig bewerten oder reagieren. Schon 90 Minuten in der Natur können die Aktivität einer Hirnregion senken, die mit Depression und Denkschleifen zusammenhängt – das zeigte der Umweltpsychologe Gregory Bratman 2015.
Natur zwingt zu nichts – und der Körper schaltet um
Parallel dazu sinken Herzfrequenz und Cortisolspiegel, der Körper schaltet insgesamt auf Erholung. „Wir sehen, dass sich in naturnahen Umgebungen jene Netzwerke beruhigen, die Stress steuern“, sagt Haluza. „Das bedeutet nicht, dass das Denken aufhört, aber es verliert seine angespannte, kreisende Qualität.“
Dazu kommt Bewegung, vor allem rhythmisches Gehen. „Es synchronisiert beide Gehirnhälften. Die linke und rechte Hemisphäre können besser miteinander kommunizieren.“
Naturdosis: 120 Minuten pro Woche als Orientierung
Wie viel Wald und Wiese wäre ideal? Eine der bislang größten Untersuchungen stammt vom Umweltpsychologen Mathew P. White (University of Exeter Medical School). In einer in „Scientific Reports“ veröffentlichten Analyse aus dem Jahr 2019 wertete sein Team Daten Tausender Erwachsener aus.
Das Ergebnis: Wer mindestens 120 Minuten pro Woche in der Natur verbringt, berichtet häufiger von guter Gesundheit und mehr Wohlbefinden. Parks, Wälder, Küsten oder das Land zählen dazu.
Entscheidend war nicht, ob diese zwei Stunden am Stück oder über mehrere Tage verteilt stattfanden. Unterhalb dieser Schwelle fand das Team keinen stabilen Zusammenhang. White spricht vorsichtig von einer möglichen „Naturdosis“ – also einem Mindestmaß an Naturzeit, das messbar mit Gesundheit zusammenhängt.
Tageslicht: ein zusätzlicher Gesundheitsfaktor
Hinzu kommt ein weiterer Punkt: Natürliches Tageslicht stellt unsere innere Uhr. Es beeinflusst Serotonin und Melatonin und stabilisiert den Schlaf-Wach-Rhythmus. „Wer in den Wald geht, gönnt sich also eine Art Lichttherapie“, sagt Haluza.
Auch die Augen profitieren. In der Natur schauen wir öfter in die Ferne – ein guter Ausgleich zum ständigen Nahblick auf Bildschirme.
Park oder Wald: Reicht ein Spaziergang im Grünen?
Reicht dafür auch ein kurzer Spaziergang im Park? Daniela Haluza lacht: „Die Park-Frage kommt bei fast jedem Vortrag. Klar, nicht jeder hat einen Wald in der Nähe.“ Ihre Antwort ist eindeutig: Ja. Jeder gepflegte Grünraum hilft.
Gerade Parks sind oft Zentren der Artenvielfalt, mit vielen Baumarten. „Hier wirkt Natur nicht so stark wie im Wald“, sagt sie. Geräusche, Verkehr und urbane Dynamik bleiben präsent. „Aber um sich zu bewegen und zu entspannen, ist jedes Stück Grün besser als keines.“
Waldbaden: Achtsamkeit im Wald statt nur Spazierengehen
Waldbaden ist mehr als ein Spaziergang. Das japanische Shinrin-Yoku bedeutet „Eintauchen in die Atmosphäre des Waldes“. Es geht um bewusste, achtsame Wahrnehmung. Meist gehört ein Programm dazu: langsames Gehen, Wahrnehmungsübungen, manchmal Meditation oder einfache Körperübungen.
Ein Klassiker: Schuhe ausziehen und den Waldboden spüren. „Ich habe es selbst ausprobiert“, erzählt Haluza. „Das erdet.“
Green Care: Wenn Natur zur Gesundheitsmaßnahme wird
Was in vielen Ländern noch als Pilotprojekt läuft, ist in Österreich strukturell verankert. Seit 2014 bündelt das Bundesforschungszentrum für Wald unter dem Dach Green Care Wald Initiativen zu Wald und Gesundheit. Der Ansatz: Wald dient nicht nur der Erholung, sondern auch der gezielten Unterstützung.
Das Konzept verbindet forstliche Betriebe mit sozialen, pädagogischen und therapeutischen Angeboten. Zielgruppen sind Kinder und Jugendliche, Ältere, Menschen mit psychosozialen Belastungen und Personen in Rehabilitation. 2025 legte das Zentrum gemeinsam mit Fachleuten wie Haluza eine Situationsanalyse zu Wald und Gesundheit vor. Der Tenor: Die Studienlage ist stark genug, um Naturkontakt als Prävention ernst zu nehmen.
Heilwald in Österreich: Forschung, Stationen, Ausbildung
Ein sichtbares Zeichen dafür ist der Heilwald Göttweig, der im Juni 2025 als erster zertifizierter Heilwald Österreichs eröffnet wurde. Auf rund 53 Hektar am Eichberg bei Paudorf führt der Weg durch eine vielfältige Waldlandschaft – darunter Mammutbäume. Besucher finden Stationen mit Bewegungs-, Koordinations- und Entspannungsübungen.
„Künftig werden wir hier intensiv erforschen, wie Naturkontakt auf Körper und Geist wirkt“, sagt Haluza. Damit aus Forschung Praxis wird, braucht es Qualifikation. In Österreich bauen Träger passende Ausbildungen auf: Zertifikatslehrgänge in Waldpädagogik und Weiterbildungen zum Waldbaden sollen Standards schaffen. Hochschullehrgänge zur Natur- und Landschaftsvermittlung vertiefen das Thema. Neue Berufsbilder entstehen, etwa Waldpädagoginnen, Naturvermittler und Green-Care-Fachkräfte.
Vom reinen Wellness-Angebot unterscheidet sich der Ansatz durch klare Zielgruppen, definierte Programme und Qualitätssicherung.
Natur auf Rezept: Prävention statt Reparatur
„Naturkontakt ist Prävention: Menschen bleiben damit langfristig gesünder. Das braucht unser Gesundheitssystem mehr denn je“, sagt Haluza. Natur per Rezept: Warum nicht? Die Umweltmedizinerin erzählt, dass es in Deutschland Ärzte gibt, die Waldaufenthalte verordnen.
„Green Social Prescribing“ heißt dieser Trend – auf Deutsch etwa: soziale „Rezepte“, die Menschen in Aktivitäten bringen, zum Beispiel in die Natur. „Es ersetzt keine medizinische Therapie, aber ergänzt Prävention sinnvoll“, so Haluza. Das österreichische Gesundheitssystem sei stark auf Reparatur ausgerichtet. Naturkontakt könnte hier früher ansetzen: niedrigschwellig und kostengünstig.
Bei Kindern beginnen: Natur als Gegenpol zur digitalen Welt
„Man müsste aber schon ganz woanders beginnen – vor allem bei der Erziehung unserer Kinder“, sagt Daniela Haluza. Das heißt: mehr Unterricht und Bewegung im Grünen – und Vorbildwirkung durch Erwachsene.
Studien zeigen, dass das kognitive Leistungsfähigkeit und Aufmerksamkeit steigern kann. Es ist ein wichtiger Gegenpol zur digitalen Welt.
Natur ist damit weit mehr als Romantik. Der Schritt von der Parkbank zur Gesundheitsstrategie ist kein idealisiert-esoterischer Aberglaube, sondern zunehmend wissenschaftlich begründet.
Und Lena? Die ist längst wieder im Büro und sitzt wieder vor ihrem Laptop. Doch eines ist sicher: Morgen wird sie wieder ins Grüne gehen. Nicht, weil sie muss, sondern weil sie weiß, dass es ihr hilft.
Smartphon im Wald? Kein Widerspruch. „Viele Menschen stresst es mehr, wenn sie das Handy nicht mitnehmen dürfen", erklärt Umweltmedizinerin Daniela Haluza. Entscheidend ist der bewusste Umgang – dann kann das Smartphone sogar zur Entspannung und Naturverbindung beitragen.
Apps für Kinder & Jugendliche
Motivation durch Gamification
- Seek by iNaturalist: Scannt Pflanzen, Tiere & Pilze in Echtzeit | Sammle Bronze-, Silber- und Gold-Abzeichen | Kinderfreundlich gestaltet
- Geocaching: Digitale Schatzsuche verwandelt Natur in Abenteuer
- Öswald – App in den Wald: Social-Media-Plattform für den österreichischen Wald
- Forest Kids: Lehrreiche Minispiele rund um Wälder
Waldbaden-Apps
Geführte Entspannung in der Natur
- Waldbaden: Video-, Audio- und Text-Impulse für den Wald als Kraftquelle
- Forest Bathing Life: Geführte Audio-Sessions mit Sinnesübungen und Naturmeditationen
- Roots: Connect with Nature: Naturklänge und Meditationen auch für daheim
Bestimmungs-Apps
Wissen über Pflanzen, Bäume & Pilze
- Flora Incognita: KI-gestützte Pflanzenbestimmung per Foto (TU Ilmenau & Max-Planck-Institut)
- iNaturalist: Community-basierte Artenbestimmung
- Pl@ntNet: Citizen-Science-Projekt zur Pflanzenidentifikation
- Pilzator: Pilz-Erkennung anhand von Fotos
Tipp
Auch QR-Codes auf Naturlehrpfaden helfen dabei, Baumarten nachzulesen oder Vogelstimmen anzuhören.
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