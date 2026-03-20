20 Minuten in der Natur: Medizinerin erklärt den Sofort-Effekt

Grünblick nach der OP

Die Idee, dass Natur guttut, ist nicht neu. Dass sie uns auch auf physiologischer Ebene beeinflusst, wird jedoch erst seit wenigen Jahrzehnten systematisch erforscht – auch in Österreich. Einer der Wegbereiter war der Umweltpsychologe Roger Ulrich. 1984 veröffentlichte er in der Zeitschrift „Science“ eine heute als klassisch geltende Studie: Patientinnen und Patienten, die nach einer Operation aus dem Fenster auf Bäume blickten, erholten sich schneller als jene mit Blick auf eine Ziegelwand.

Sie benötigten weniger starke Schmerzmittel, hatten seltener Komplikationen und konnten früher entlassen werden. Ein Fenster mit Ausblick wurde damit zum therapeutischen Faktor.

Studienlage: Naturkontakt verbessert Gesundheit und Schlaf

Was damals überraschte, wird heute durch zahlreiche Studien gestützt. Eine große Übersichtsarbeit im „International Journal of Environmental Research and Public Health“ zeigte 2021: Naturkontakt geht konsistent mit besserer kognitiver Leistung, niedrigerem Blutdruck, stabilerer psychischer Gesundheit, mehr Bewegung und besserem Schlaf einher. Experimentelle Studien liefern zudem Hinweise darauf, dass Naturerfahrungen Psyche und Gehirn schützen können.

Naturkontakt: 20 Minuten können reichen

Aber wie lange dauert es, bis der „Grün-Effekt“ einsetzt? Eine Feldstudie der MedUni Wien, an der Haluza federführend beteiligt war, zeigt: Nach nur 20 Minuten im Wienerwald steigt die Stimmung bereits messbar. Auch das vegetative Nervensystem (es steuert unbewusste Körperfunktionen wie Puls und Atmung) erholt sich deutlich. Dafür braucht es keinen Rückzug und keine Wanderung: Ein kurzer Aufenthalt kann reichen, um sich entspannter und angstfreier zu fühlen.

Eine Untersuchung des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin passt dazu. Nach einem einstündigen Spaziergang im Berliner Grunewald war die Aktivität der Amygdala – einer zentralen Stressregion im Gehirn – deutlich reduziert.

Nach einem gleich langen Spaziergang in einer stark frequentierten Einkaufsstraße blieb sie hingegen unverändert. Natur beruhigt also nicht nur subjektiv, sie verändert messbar jene Netzwerke, die Stress verarbeiten.