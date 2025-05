Nur 20 Minuten Waldaufenthalt senkt Stresslevel

Die kontrollierte Interventionsstudie im Wienerwald untersuchte, wie sich kurze Aufenthalte in natürlichen versus urbanen Umgebungen auf die psychische Verfassung und den Stresslevel von Menschen auswirken. Das Forschungsteam setzte dabei auf einen Mix aus psychologischen Fragebögen und physiologischen Messungen: Vor und nach dem Aufenthalt wurde der emotionale Zustand der Teilnehmer erfasst sowie Speichelproben genommen, um das Stresshormon Cortisol - ein etablierter Marker für physiologischen Stress - zu analysieren.

Ruhe statt Action

Insgesamt nahmen 66 freiwillige Teilnehmer im Alter zwischen 19 und 58 Jahren an der Untersuchung teil. Die Rekrutierung erfolgte über persönliche Einladungen, Plakate und soziale Medien. Teilnahmeberechtigt waren Personen mit stabiler physischer und psychischer Gesundheit, ohne Medikamenteneinnahme, die das zentrale Nervensystem oder das Herz-Kreislauf-System beeinflusst.

Anschließend wurden sie nach dem Zufallsprinzip einer von vier Gruppen zugeteilt: drei Gruppen verbrachten jeweils 20 Minuten in unterschiedlich biodiversen Waldstücken (gering, mittel, hoch), während die vierte Gruppe in einer städtischen Umgebung verweilte. Der Aufenthalt war bewusst passiv gestaltet: Kein Sport, keine Gespräche, keine Handys – stattdessen stilles Sitzen und achtsames Beobachten der Umgebung. Ziel war es, die reine Wirkung der Umgebung auf Körper und Psyche zu erfassen – ohne zusätzliche Reize.

Um eine Beeinflussung durch die Umgebung vorab zu minimieren, erfolgte der Transport sogar mit abgedunkelten Fahrzeugen. Eine weitere Besonderheit der Studie war die Differenzierung der Waldgruppen nach Baumartenvielfalt: Reine Buchenwälder wurden mit Mischwäldern verglichen, in denen bis zu fünf Baumarten vorkamen. Diese Diversität war bewusst so gewählt, dass sie von den Teilnehmer visuell wahrgenommen werden konnte. Ziel war es, auch die Wirkung von Biodiversität auf das menschliche Empfinden zu erforschen – ein noch relativ neues Feld in der Umweltpsychologie.