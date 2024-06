Umweltbelastung durch Nanopartikel: Risiko für Babys im Mutterleib

Nanopartikel sind lediglich einige Millionstel Millimeter groß. Dazu gehört etwa Titandioxid, das in vielen Lebensmitteln, in Kosmetika und Medikamenten enthalten sein kann. Siliziumdioxid kommt beispielsweise in Farben und Druckerpapier vor und wird auch als Lebensmittelzusatzstoff verwendet.

Andere Nanopartikel stammen aus Umweltverschmutzungsprozessen wie Plastikabrieb (Nanoplastik) oder Industrieruss. Sie können über die Atemwege, den Verdauungstrakt oder über die Haut in den menschlichen Körper gelangen. Da die Belastung der Umwelt mit Nanopartikeln steigt, werden die Gesundheitsrisiken von der Schweizerischen Forschungsanstalt in verschiedenen Projekten erforscht.