Nahrungsergänzungsmittel für Kinder: "Geschäft mit der Angst der Eltern"

Was oft putzig und harmlos aussehe, sei im besten Fall überflüssig und im schlimmsten Fall schädigend . 15 der getesteten Produkte überschreiten demnach die empfohlenen Mengen an Vitaminen und Mineralstoffen .

Großteil durch Ernährung gut versorgt

Die meisten Kinder und Jugendlichen in unseren Breiten seien durch die Ernährung gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgt, so die Experten. Nur in manchen Gruppen sei ein Mangel möglich, etwa bei vegan ernährten Kindern. Trotzdem würden in Deutschland etwa fünf Prozent der Kinder und Jugendlichen Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen, das entspreche Hunderttausenden deutschlandweit.

Wenn Kinder sich normal entwickeln und wachsen, könne man davon ausgehen, dass sie vermutlich gut versorgt seien, sagte Nicole Merbach, Ressortleiterin Ernährung & Gesundheit bei Stiftung Warentest.

Symptome wie ständige Müdigkeit, eine geringere Belastbarkeit und Gewichtsabnahme sollte man bei der Kinderärztin oder dem Kinderarzt abklären lassen.