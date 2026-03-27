Musikerlebnisse in der Gruppe können vor Suizid schützen

Gemeinschaftliche musikalische Erlebnisse wie das Spielen eines Instruments in einem Orchester, das Singen in einem Chor oder das Komponieren von Musikstücken verbessert das Wohlbefinden junger Menschen und kann sie sogar vor Suizid schützen. Das glaubt Jason Goopy von der Edith Cowan University (ECU). Mit seinem Team hat er die Auswirkungen von kommunalen Musikbildungsprogrammen (CMEP) in regionalen Gebieten Australiens eingehend untersucht.

Musik für Wohlbefinden "CMEPs sind eine nicht-medizinische, kostengünstige Möglichkeit, junge Menschen in schwierigen Lebenssituationen zu erreichen und ihr Wohlbefinden sowie eine gesunde Lebensweise zu fördern. Gemeinschaftliche Musikbildungsprogramme werden zunehmend als ein Umfeld anerkannt, das die Teilnehmer befähigt, neben der Musik auch Strategien für ein gesundes Leben zu erlernen", unterstreicht ECU-Wissenschaftler Goopy. Das an der Studie beteiligte CMEP hat Gratis-Nachmittagsprogramme angeboten, in denen das Erlernen von Musik, insbesondere das Songwriting, genutzt wurde, um die Psyche von Jugendlichen positiv zu beeinflussen. Die Teilnahme stand allen Heranwachsenden aus der Region offen, unabhängig davon, ob sie Erfahrungen mit Musik hatten oder absolute Neulinge waren.