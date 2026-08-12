Multiple Sklerose: Woran man die Krankheit früher erkennen kann

Überarbeitete Diagnoserichtlinien ermöglichen es, Multiple Sklerose früher zu erkennen. Eine Studie der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) zeigt: Aktualisierte Kriterien erhöhen die Erstdiagnosen um fast zehn Prozentpunkte.

Besonders wichtig ist die Einbeziehung des Sehnervs. Die meisten neuen Diagnosen ermöglichte die Untersuchung des Sehnervs. Er ergänzt die vier bisher per MRT untersuchten Bereiche: Hirnkammern, Hirnrinde, Hirnstamm/Kleinhirn und Rückenmark. „Die Einbeziehung des Sehnervs ist wichtig, weil dieser durch Entzündungen des zentralen Nervensystems ebenfalls geschädigt wird“, erklärt Studienleiter Thomas Skripuletz von der Klinik für Neurologie der MHH. Erste MS-Anzeichen seien oft Schleiersehen, Schmerzen bei Augenbewegung und verminderte Farbwahrnehmung.