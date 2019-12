Müssen Frauen die Pille bald nur mehr einmal im Monat nehmen?

Wenn man als Frau mit der Antibabypille verhütet, bedeutet das vor allem eins: täglich an die Einnahme zu denken. Zuverlässigen Schutz vor einer ungewollten Schwangerschaft bietet das Hormonpräparat nur, wenn es regelmäßig geschluckt wird.

Dank wissenschaftlichem Fortschritt könnte das bald passé sein: Forscher um Ameya Kirtane und Tiffany Hua vom Massachusetts Institute of Technology ( MIT) arbeiten an einer Variante des Verhütungsmittels, die nur einmal im Monat eingenommen wird.

Die Forschungen, die von der The Bill and Melinda Gates Foundation finanziert werden, sind weit gediehen. Die aktuellen Studienergebnisse werden in der Fachzeitschrift Science of Translational Medicine veröffentlicht.

Sternförmiges System

Doch wie funktioniert das innovative Hormonpräparat?

Der Prototyp der neuen Pille besteht aus einer gefüllten Gelatine-Kapsel, die nicht größer als eine herkömmliche Fischöltablette ist. Den Inhalt gibt die Kapsel frei, sobald sie im Magen angekommen und sich die Gelatine aufgelöst hat. Zum Vorschein kommt ein sternförmiges System aus Polymeren, das sich entfaltet und sechs kleine Ärmchen ausfährt. Es ist dann so groß, dass es nicht in den Darm gelangen kann. In den Ärmchen dieses Systems steckt eine für mehrere Wochen ausreichende Dosis des Gestagens Levonorgestrel – ein gängiger Wirkstoff der Antibabypille, der nach und nach über Wochen freigegeben wird.

Giovanni Traverso von der Harvard Medical School, der den Prototyp zusammen mit den Kollegen vom MIT entwickelt hat, dazu: "Unsere Studien legen nahe, dass es keine Probleme mit Verstopfungen oder der Verdauung und Weitergabe von Lebensmitteln geben sollte. Wir nehmen die Sicherheit sehr ernst."

Das sternförmige System wird derzeit von der Biotech-Firma Lyndra schon an Patientinnen und Patienten getestet. Ziel ist, herauszufinden, ob es auch andere Medikamente sicher und zuverlässig verabreichen kann.