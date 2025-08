US-Gelder für mRNA-Impfstoffe gestrichen: "Extrem kurzsichtig"

2023 gab es für die Entwicklung der sogenannten mRNA-Technologie für Impfstoffe den Medizinnobelpreis, jetzt kommt es für die Forschung auf diesem Gebiet zu einem massiven Rückschlag: US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy gab bekannt , nahezu 500 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln seiner biomedizinischen Forschungsabteilung für die Entwicklung neuer mRNA-Impfstoffe gegen Infektionen der Atemwege mit Erregern wie Corona, Influenza und Vogelgrippe (H5N1) zu streichen. Eine seiner Begründungen: Daten würden zeigen, dass diese Impfstoffe keinen wirksamen Schutz vor Infektionen der oberen Atemwege wie COVID und Grippe bieten. 22 Forschungsprojekte sind davon betroffen. Bestehende Verträge werden beendet, bereits vorgenommene Ausschreibungen annoulliert. Laut Mitteilung des US-Gesundheitsministeriums sind auch einige europäische Firmen davon betroffen. Im Gegensatz dazu hat während der Pandemie das US-Gesundheitsministerium Milliardenbeträge an US-Dollar für die Entwicklung von Covid-Impfstoffen bereit gestellt - besonders auch für die mRNA-Impfstoffe. Bereits im Mai hat das US-Gesundheitsministerium hat einen Vertrag zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Vogelgrippe mit dem US-Pharmakonzern Moderna aufgekündigt. Heftige Kritik an der Streichung der finanziellen Mittel kommt von zahlreichen US-Expertinnen und Experten. Aber auch heimische Experten äußern sich sehr skeptisch.

Impfstoff-Experte Florian Krammer: „Die Entscheidung ist nicht besonders smart“ „Die Entscheidung, Investitionen in die Weiterentwicklung von mRNA-Technologien zurückzunehmen, ist extrem kurzsichtig und nicht besonders smart“, schreibt der österreichische Spezialist für die Entwicklung von Impfstoffen, Florian Krammer, per E-Mail auf eine KURIER-Anfrage. Krammer ist an der an der MedUni Wien und der Icahn School of Medicine in New York tätig und leitet auch das Ludwig Boltzmann Institut für Wissenschaftskommunikation und Pandemievorsorge. „Es ging ja hier nicht nur um Impfstoffe, auch therapeutische Ansätze mit anderen RNA-Technologien sind von den Kürzungen betroffen. Diese Kürzungen haben Auswirkungen über die Impfstoffentwicklung hinaus.“ Auch einer der Kollaborationspartner von Krammer ist betroffen.

Es stimme, dass in den Muskel injizierte Impfstoffe keine optimale Immunität in den oberen Atemwegen aufbauen, schreibt Krammer: „Sie schützen zwar oft sehr gut gegen Erkrankung, aber weniger gut gegen Infektionen per se.“ Aber das betreffe nicht nur mRNA-Impfstoffe. Für ihn sei dieses Argument von Kennedy „eine Ausrede. Ich glaube, die Entscheidung war eine ideologische. Gerade die Weiterentwicklung der mRNA-Technologie, auch hin zu Impfungen, die optimale Immunität in den oberen Atemwegen aufbauen, wird hier behindert.“

So funktionieren die mRNA-Impfstoffe Besonderes Prinzip Bei einer mRNA-Impfung wird nur der Bauplan (mRNA-Abschnitt) für einen Bestandteil (Protein) eines Virus geimpft. Bei den Covid-19-Impfstoffen war es das sogenannte Spike-Protein. Einige Körperzellen produzieren anschließend dieses Protein. Das Immunsystem erkennt es als fremd und bildet Abwehrstoffe – Antikörper und Abwehrzellen – dagegen. Eine schützende Immunantwort entsteht. Das Immunsystem ist jetzt „vorgewarnt“, falls es später zu einer Infektion mit dem neuen Coronavirus kommen sollte. "Die in den Impfstoffen enthaltene mRNA wird nach der Impfung nicht ins menschliche Erbgut eingebaut", betont etwa das deutsche Robert-Koch-Institut. Ganz im Gegenteil: Die im Impfstoff enthaltene mRNA wird im Körper nach einigen Tagen abgebaut. Dann wird auch kein Viruseiweiß mehr hergestellt. 13 Milliarden Dosen So viele Covid-Impfstoffe wurden weltweit allein bis Februar 2023 verabreicht. In Europa und den USA machten davon den Großteil die mRNA-Impfstoffe aus. „Die Covid-Pandemie hat global rund 18 bis 20 Millionen direkte und indirekte Todesfälle verursacht“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch. „Ohne die Impfstoffe wären nochmals so viele Menschen gestorben, das gilt auch für Österreich.“ Bis Ende Juni 2023 wurden in Österreich ca. 22.500 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet.

Auch der Infektiologe Herwig Kollaritsch, Mitglied des Nationalen Impfgremiums in Österreich, sieht das so: "Auch bei anderen injizierten Impfstoffen ist es so, dass die Antikörper-Konzentration in den Schleimhäuten zu gering ist, um eine Infektion zu blockieren. Aber wenn die betroffene Person infiziert ist, kann das Virus früher abgefangen werden und können die Folgen einer Infektion verringert werden." Schwere Verläufe werden dadurch deutlich reduziert. Offiziell soll die Entwicklung von mRNA-Impfstoffen gegen Krebserkrankungen von den Streichungen nicht betroffen sein. Dazu Impfstoffforscher Florian Krammer: „Naja, sicher ist das ganze Feld betroffen. Weniger Investition heißt weniger Innovation. Und es ist ja nicht so, dass die Technologien hier unabhängig sind. Wenn es auf der Seite von Impfstoffen gegen Infektionskrankheiten zu einer Innovation kommt, hilft das bei Krebsimpfstoffen auch weiter. Wenn man da auf einer Seite kürzt, kann das die andere Seite auch treffen. Es sind ja die gleichen Firmen und Unis, die an diesen Dingen arbeiten. Ich bin nur froh, dass wir in Europa auch einige Innovationsführer in dem Gebiet haben, die hier nicht betroffen sind.“

mRNA-Impfstoffe: Diskussion um Virus-Mutationen In einem Video behauptet Kennedy auch, dass bereits eine Mutation eines Virus einen mRNA-Impfstoff unwirksam mache. Dadurch würden die Impfstoffe neue Mutationen begünstigen und Pandemien verlängern, weil das Virus ständig mutiere, um dem schützenden Effekt des Impfstoffes zu entkommen. Deshalb würden mRNA-Impfstoffe in Bezug auf dies Erreger von Atemwegserkrankungen mehr Risiken als Vorteile mit sich bringen.

"Das ist natürlich falsch", schreibt Kammer. "Interessanterweise wurde auch ein Projekt terminiert, bei dem es darum ging eine Therapie zu entwickeln, die an konservierten Sequenzen der Viren ansetzt" - also an einer Struktur, die von Mutationen nicht betroffen ist und sich nicht verändert. Auch Infektiologe Kollaritsch weist das Argument mit den Mutationen zurück: "Gerade bei Covid-19 stimmt das nicht. Wir wissen heute, dass es eine zwar stetige, aber nur langsame Weiterentwicklung gibt. Große Überraschungen sind in den vergangenen drei Jahren ausgeblieben." Infektiologe Kollaritsch: "mRNA-Technologie ist eine echte Revolution" „Die mRNA-Technologie ist die einzige Entwicklung der vergangenen 20 Jahre, von der wir sagen können, dass sie eine echte Revolution in der Impfstoffforschung darstellt“, sagt der Infektiologe Herwig Kollaritsch.. „Die Covid-Impfstoffe sind jene, die weltweit am allermeisten verimpft wurden, und das in so kurzer Zeit. Wir wissen heute, worauf man dabei achten muss. Jetzt, wo es einen so reichen Erfahrungsschatz gibt, diese Entscheidung zu treffen, ist mir völlig unverständlich.“