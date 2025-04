Das Wort "Long" in Long Covid kann tatsächlich eine sehr lange Zeitspanne bedeuten: Viele Patientinnen und Patienten, die zu Beginn der Pandemie schwer an Covid-19 erkrankt waren und in einem Krankenhaus behandelt werden mussten, haben sich auch nach drei Jahren noch nicht vollständig erholt, berichtet jetzt das Deutsche Ärzteblatt mit Verweis auf eine Studie der Erasmus Universität in Rotterdam. Demnach verschlechterten sich bei einigen Betroffenen im dritten Jahr die Symptome sogar.

In der Studie – sie ist im Fachmagazin Lancet Regional Health Europe erschienen – wurden 344 Erwachsene untersucht, die wegen Long Covid zwischen Juli 2020 und Oktober 2021 in sieben Krankenhäusern in den Niederlanden stationär behandelt wurden.

Nach der Spitalsentlassung wurden bis Mai 2024 insgesamt fünf Nachuntersuchungen durchgeführt. Erhoben wurden unter anderem Symptome wie Müdigkeit, psychische Gesundheit, geistige Leistungsfähigkeit, Schlafqualität und Arbeitssituation.