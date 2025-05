Morgenrituale: Was Zitrone, Öl und Essig bringen

Kaum Unterversorgung

Ernährungswissenschafterin Sabine Bisovsky betont vorweg: „Ja, Zitrone enthält viel Vitamin C und ja, Vitamin C ist wichtig für ein fittes Immunsystem.“ Allerdings sei es jenes Vitamin, mit dem kaum jemand unterversorgt sei. „Es kommt in sehr vielen Lebensmitteln, vor allem Obst und Gemüse, in natürlicher Form vor. Ich empfehle daher eine möglichst bunte Vielfalt am Teller.“ Ebenso ist das Vitamin ein Lebensmittel-Zusatzstoff. „Wurstprodukte oder Marmeladen werden oft mit Ascorbinsäure, also Vitamin C, versetzt, um sie haltbarer zu machen oder ihre ursprüngliche Farbe zu erhalten.“

Ein Vorteil von Zitronenwasser ist immerhin eine erhöhte Flüssigkeitszufuhr. Das sei nach der Nacht wichtig, sagt etwa Emily Ho, Ernährungsexpertin an der Oregon State University, in der New York Times.