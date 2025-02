Potenziell schädlich: Mikroplastik sammelt sich zunehmend im Gehirn

In einer neuen Studie postulieren US-Forschende nun, dass sich die Mengen von Mikroplastik im Denkorgan in den vergangenen Jahrzehnten vervielfacht haben könnten – wohl im Gleichschritt mit dem globalen Plastikeinsatz.

Seither wurde Mikroplastik in allen möglichen Regionen des Organismus aufgestöbert: Im Darm und im Blut , in Samenflüssigkeit , in der Plazenta , in Muttermilch , im Knochenmark und auch in Herzgewebe . Auch im Gehirn wurden die Mini-Kunststoffteilchen längst gefunden.

Ebenfalls interessant: Die Konzentration von Mikroplastik in Gehirngewebeproben von Verstorbenen mit Demenz war etwa sechsmal höher als jene in Gehirnen von Menschen ohne Demenzerkrankung.

Gesamtkonzentration von Kunststoffen um 50 Prozent gestiegen

"Die Gesamtmassenkonzentration von Kunststoffen in den in dieser Studie untersuchten Gehirnen ist in den letzten acht Jahren um etwa 50 Prozent gestiegen", heißt es in der Studie. Man vermute, daher "dass die exponentiell ansteigenden Umweltkonzentrationen (…) auch die internen Maximalkonzentrationen erhöhen könnten".

Angesichts der "ansteigenden Präsenz von Mikro- und Nanokunststoffen in der Umwelt erzwingen diese Daten weitaus größere Anstrengungen, um zu verstehen, ob sie eine Rolle bei neurologischen Störungen oder anderen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit spielen", summiert das Team des Biochemikers und Umweltwissenschafters Matthew Campen von der US-amerikanischen University of New Mexico.

Erst kürzlich kamen Wissenschafterinnen und Wissenschafter in einer anderen Studie zum Ergebnis, dass der Gehalt winziger Plastikteilen in der Plazenta von Frühgeburten deutlich höher ist. Eine weitere aktuelle Analyse ergab, dass Mikroplastik die Blutgefäße im Gehirn von Mäusen verstopfen und neurologischen Schäden bedingen kann. Unklar ist, ob sich die Ergebnisse auf den Menschen übertragen lassen.

Auch Funde in Leber- und Nierengewebeproben

In Campens Studie, die in der Fachzeitschrift Nature Medicine veröffentlicht wurde, wurden auch Leber- und Nierengewebeproben von 28 Menschen, die in den Jahren 2016 und 2014 verstorben waren, analysiert. Auch in diesen Proben bildete sich eine Zunahme bei Mikroplastik ab.

Der am häufigsten gefundene Kunststoff war Polyethylen, das bei der Herstellung von Plastiksäcken und Lebensmittel- und Getränkeverpackungen verwendet wird. Bei den im Hirn gefundenen Partikeln handelte es sich meist um nanoskalige Splitter und Flocken aus Kunststoff. Die Kunststoffkonzentrationen in den Organen wurden weder durch das Alter der Person zum Zeitpunkt des Todes noch durch die Todesursache, ihr Geschlecht oder ihre ethnische Zugehörigkeit beeinflusst.