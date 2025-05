Neuer Ansatz in der Migräne-Therapie: Arznei könnte frühe Symptome mildern

Bei rund einem Drittel der Betroffenen kündigt sich eine Attacke durch Vorboten-Symptome an. Sie können bis zu zwei Tage vor der tatsächlichen Migräne in der sogenannten Prodromalphase aufkommen. Solche Vorläufer sind etwa Müdigkeit, erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Licht und Geräuschen, Nackenschmerzen oder Konzentrations- und Denkschwierigkeiten. Auch Kreislaufbeschwerden können auftauchen. Darüber hinaus kann bis zu einer Stunde vor dem Kopfschmerz-Anfall eine Aura auftreten: Hierbei leiden die Betroffenen zum Beispiel unter Seh- oder Sprechstörungen.

Eine wirksame Behandlung für Beschwerden in dieser Vorphase gibt es aktuell nicht. In einer neuen Studie zeigte nun das noch recht neue Migräne-Medikament Ubrogepant vielversprechende Effekte. In den USA ist Ubrogepant für die Akutbehandlung der Migräne bereits zugelassen, in Europa derzeit noch nicht.

Ubrogepant-Therapie verbesserte Prodromalbeschwerden

In der Untersuchung analysierte ein Team um den australischen Neurowissenschafter Peter J. Goadsby vom King’s College London Daten von über 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Prodrome-Studie. Ziel der Studie war, herauszufinden, ob Ubrogepant Migräne-Kopfschmerzen reduzieren kann. Die Teilnehmenden wurden angewiesen, entweder 100 Milligramm Ubrogepant als Tablette oder ein Placebo einzunehmen, wenn sie sicher waren, dass innerhalb von ein bis sechs Stunden ein Kopfschmerz auftreten würde.

Neben den konkreten Wirkungen auf die Migräne wurden auch weiterführende Daten erhoben. Diese legen nahe, dass Ubrogepant eben auch Vorboten-Symptome lindern könnte: Bei Teilnehmenden mit Ubrogepant-Therapie verbesserten sich diese Symptome häufiger als bei denen, die mit Placebo behandelt wurden.

So verschwanden beispielsweise bei den Lichtempfindlichkeits-Betroffenen mit Ubrogepant in 19,5 Prozent und mit Placebo in 12,5 Prozent der Fälle die Symptome.

Nackenbeschwerden verschwanden mit Ubrogepant in 28,9 Prozent und mit Placebo in nur 15,9 Prozent der Fälle.

Die Verbesserung trat je nach Symptom zu unterschiedlichen Zeitpunkten nach Gabe auf – Lichtempfindlichkeit nach zwei Stunden, Nackenbeschwerden nach drei Stunden.