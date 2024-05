Warum Schwangere und Stillende Thunfisch meiden sollten

Fisch und Meeresfrüchte enthalten zahlreiche Vitamine und Nährstoffe, etwa Vitamin D, Jod oder Omega-3-Fettsäuren. Sie gelten daher als Bestandteil einer gesunden und abwechslungsreichen Ernährung. Das deutsche Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) warnt nun allerdings schwangere und stillende Frauen davor, bestimmte Fischarten zu verzehren. Denn: In Fischen, Muscheln, Krabben und Tintenfischen reichert sich die Quecksilberverbindung Methylquecksilber an. Diese Verbindung kann die neurologische Entwicklung von Babys beeinträchtigen, heißt es in einer aktuellen Aussendung des BfR.

Stärker angereichert in großen und älteren Raubfischen wie Thunfisch

Fischarten, in denen sich die Verbindung stärker anreichert, sind große und ältere Raubfische, etwa Thunfisch, Schwertbarsch und Hai. Das BfR maß im Rahmen einer Studie die höchsten Gehalte an Methylquecksilber in Thunfisch, Dornhai und Rotbarsch. Auch eine Fischart, deren Gehalt des unerwünschten Stoffes geringer ist, kann aufgrund der Menge, in der sie verzehrt wird, problematisch sein: Seelachs. Dieser Fisch wird häufig gegessen, da er etwa in Fischstäbchen und vielen anderen Fisch-Fertiggerichten aus der Tiefkühltruhe verarbeitet wird.

Die Auswertung der BfR-Studie ergab, dass die durchschnittlich aufgenommene Menge in allen Altersgruppen unterhalb der maximal tolerierbaren Menge liegt. Der gesundheitsbasierte Richtwert wird von der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) mit 1,3 Mikrogramm (µg) Methylquecksilber pro Kilogramm Körpergewicht und Woche angegeben. Bei Einhaltung dieses Wertes sind gesundheitliche Beeinträchtigungen nicht zu erwarten. Für die Studie wurden unterschiedliche Lebensmittel eingekauft und haushaltstypisch zubereitet. Fisch wurde also etwa gebacken, gedünstet oder gebraten. Dann wurde der Gehalt an erwünschten sowie an unerwünschten Stoffen bestimmt.