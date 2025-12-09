Die moderne Medizin arbeitet heute mit Präzision, Daten und Hightech – und trifft dennoch täglich auf etwas, das sich keiner Maschine erschließt: die persönliche Wirklichkeit von Menschen, die vielleicht Angst haben, sich schämen, zweifeln oder hoffen. Damit sind Ärztinnen und Ärzte immerzu konfrontiert. Sie treffen auf Patienten, deren Beschwerden sich nicht nur auf Laborwerte reduzieren lassen, auf Familien in Krisen, auf kulturelle Missverständnisse, auf Ungewissheit und Leid. Wie bleibt man dabei zugewandt – ohne selbst zu zerreißen? Und was heißt Menschlichkeit im medizinischen Alltag, wenn Diagnostik, Zeitdruck, Digitalisierung und Rechtsvorschriften stetig zunehmen?

Ein Gespräch mit Univ.-Prof. Dr. Henriette Löffler-Stastka, Fachärztin für Psychiatrie, Psychoanalytikerin und langjährig verantwortliche Gestalterin des personenzentrierten Medizincurriculums an der MedUni Wien. Wir sprachen über Grenzen, Solidarität, Künstliche Intelligenz – und vor allem darüber, warum das Interesse am Menschen ein zentrales Fundament ärztlicher Kunst bleibt.

Was bedeutet für Sie „menschliche Medizin“ im Alltag?

Menschliche Medizin beginnt immer dort, wo man bereit ist, hinzuschauen und Interesse zu zeigen. Nicht nur für Befunde oder Symptome, sondern für den Menschen. Ein Mensch zeigt über Mimik, Haltung, Stimme und Spannung, wie es ihm geht – oft bevor er etwas sagt. Viele kommen überfordert, verunsichert oder schlicht mit dem Gefühl, nicht zu wissen, warum sie eigentlich da sind. Wenn man das offen anspricht, entsteht Beziehung. Das schafft Vertrauen. Und ohne Vertrauen können Untersuchungen und Diagnostik nur begrenzt wirken.

Ärztinnen und Ärzte stoßen jedoch an Grenzen, aus vielerlei Gründen: Zeitmangel, System, Druck, persönlichen. Wie hält man das aus?

Indem man anerkennt, dass Grenzen zum Beruf gehören. Wir sind keine allwissenden Wesen. Die Medizin hat sich enorm entwickelt, und trotzdem bleiben Lücken. Wer das nicht akzeptieren kann, beginnt manchmal innerlich zu verhärten. Dann schützt man sich mit professioneller Distanz – manchmal so sehr, dass die Empathie verloren geht. Und es ist auch wichtig zu spüren: Wann brauche ich eine Pause? Wann tut mir ein Gespräch mit Kolleginnen oder Kollegen gut? Supervision ist kein Luxus, sondern ein wichtiges Instrument, das die eigene Menschlichkeit schützt.

Es gibt den Begriff die „Wunde des Heilers“. Was würden Sie darunter verstehen?

Ärztinnen und Ärzte möchten helfen. Wenn das nicht gelingt, entsteht Schmerz – die „Wunde“. Manche begegnen ihr mit Rückzug oder Zynismus. Andere halten sie aus und bleiben offen. Ich erinnere mich an einen jungen Mann, der als 17-Jähriger eine tödliche Diagnose erhielt. Er ließ sich fallen, er gab auf. Aber in dieser existenziellen Krise fand er die Musik. Heute ist er ein renommierter Komponist in der Schweiz. Für mich zeigt diese Geschichte, dass Menschen oft Kräfte in sich tragen, die wir von außen nicht sehen. Und solche Erfahrungen erinnern uns, warum wir diesen Beruf machen.

Wie verarbeiten Mediziner schwierige Begegnungen und Situationen idealerweise?

Im Team. Ein gutes Team fängt auf. Niemand sollte schwere Schicksale allein tragen müssen. Wir reden, reflektieren, unterstützen uns gegenseitig. Für mich ist Solidarität ein unverzichtbares Prinzip. Ich erlebe viele junge Kolleginnen und Kollegen, die unglaublichen Einsatz zeigen – und manchmal nicht wissen, wohin mit ihrer Belastung. Da ist es wichtig, Räume zu schaffen, in denen man Gefühle benennen darf, ohne bewertet zu werden.