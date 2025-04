Hydrogel aus dem 3D-Drucker könnte bei Meniskusverletzungen helfen

Diese Proteine förderten in Versuchen das Wachstum neuer Zellen , die gezielt zur Reparatur des verletzen Meniskus beitragen, und dienten gleichzeitig als Gerüst für die neue Gewebestruktur. Um Abstoßungsreaktionen zu vermeiden, wurden Zellbestandteile aus dem Kuhgewebe entfernt, ohne die ursprüngliche Struktur zu beeinträchtigen. Dies reduziert das Risiko von Immunreaktionen nach der Implantation und erhöht sowohl die Sicherheit als auch die Wirksamkeit der Behandlung.

Hydrogele sind flexible, wasserabsorbierende Materialien, die bereits in vielen Alltagsprodukten wie Kontaktlinsen und Windeln zum Einsatz kommen. Das Forschungsteam entwickelte eine spezielle Variante dieses Materials, indem es Proteine aus dem Meniskusgewebe von Kühen extrahierte.

Hydrogel für Kniespezialisten "gut vorstellbar"

Noch ist die Entwicklung in einem experimentellen Stadium und auf Laborbedingungen begrenzt. Christian Albrecht, Leiter der Sportorthopädie im Orthopädischen Spital Speising in Wien, kann sich aber "gut vorstellen, dass das Gel die Selbstheilung des Meniskus unterstützen kann". Es werde "sehr viel auf diesem Gebiet geforscht und es gibt auch schon andere künstliche Meniskus-Materialien, etwa ein Kollagen-Trägermaterial, das aber nur bei sehr speziellen Fällen eingesetzt werden kann". Wichtig sei, "dass das Hydrogel oder andere verwendete Materialien vom Körper gut angenommen werden – Ziel ist immer, dass sich das Material, das ich einsetze mit der Zeit abbaut und durch körpereigenes Gewebe ersetzt wird", sagt Albrecht. Auch das in der Studie untersuchte Hydrogel diene als Platzhalter.

"Zusätzlich sollte ein solches Material auch biomechanische Eigenschaften haben, das heißt, es sollte belastbar sein, sodass der Patient von Anfang an ein bisschen aufsteigen kann und nicht allzu lange entlasten muss. Man muss es bei der OP auch in die richtige Form bringen können – wenn es nicht bereits durch den 3D-Drucker anhand von MRT-Bildern in der richtigen Form und Größe hergestellt wird", betont Kniespezialist Albrecht.