Wie das Wissenschaftsportal Science Media Center berichtet, zeigen dies neue Fünf‑Jahres‑Daten aus einer klinischen Studie. Sie bestätigen frühere Ergebnisse und stärken die Hoffnung, dass die Impfung bald ein fester Bestandteil der Krebsbehandlung werden könnte.

Nachbehandlung durch Impfung Nach einer erfolgreichen Operation erhalten Patientinnen und Patienten mit fortgeschrittenem schwarzem Hautkrebs bislang häufig das Medikament Pembrolizumab. Dieses aktiviert das Immunsystem, indem es bestimmte „Bremsen“ löst – so können Abwehrzellen verbliebene Krebszellen besser angreifen. Trotzdem kommt es bei einem Teil der Betroffenen zu Rückfällen. Genau hier setzt die neue mRNA‑Impfung mit Namen Intismeran an. Sie ist individuell auf den jeweiligen Tumor zugeschnitten und soll das Immunsystem noch gezielter trainieren. Die Impfung bringt Körperzellen dazu, typische Merkmale des Tumors zu produzieren. Das Immunsystem erkennt diese Merkmale und bildet spezielle Abwehrzellen, die Krebszellen präziser aufspüren und bekämpfen können.

Deutlich geringeres Rückfallrisiko An der Studie nahmen 157 Menschen mit einem höheren Stadium von schwarzem Hautkrebs teil, alle nach erfolgreicher Operation. Etwa zwei Drittel erhielten eine Kombination aus Pembrolizumab und der mRNA‑Impfung, die übrigen nur Pembrolizumab. Anschließend wurden die Teilnehmenden über fünf Jahre beobachtet. Das Ergebnis:

Menschen mit der zusätzlichen mRNA‑Impfung hatten ein rund 50 Prozent geringeres Risiko, dass der Krebs zurückkehrt oder sie sterben. Auch das Risiko, dass sich Fernabsiedelungen (Metastasen) bilden, war um fast 60 Prozent reduziert. Beim Gesamtüberleben ließ sich noch kein klarer Unterschied zeigen – dafür gab es in der Studie bisher zu wenige Todesfälle. Blutuntersuchungen zeigten außerdem, dass bei geimpften Patientinnen und Patienten mehr spezialisierte Abwehrzellen entstanden. Das spricht dafür, dass die Impfung tatsächlich das Immunsystem wie geplant auf den Tumor „programmiert“.