Meilenstein bei Behandlung von Rückenmarksverletzungen erzielt

Wissenschafter aus der Schweiz haben einen Meilenstein in der Behandlung von Rückenmarksverletzungen erzielt, hieß es am Montag in einer Mitteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne (EPFL), dem Lausanner Universitätsspital Chuv und der Universität Lausanne. Demnach identifizierten die Forschenden bei Mäusen mit Rückenmarksverletzungen eine Gehirnregion, die für die Wiederherstellung des Gehens entscheidend ist. Diese unerwartete Entdeckung hat nun den Weg zu einer Hirnstimulationstherapie beim Menschen bereitet.

Die tiefe Hirnstimulation (Deep Brain Stimulation, DBS) am lateralen Hypothalamus - eine wenig bekannte Hirnregion, die an der Gehfähigkeit beteiligt ist - wurde bei zwei Personen mit partiellen Rückenmarksverletzungen durchgeführt. Sie bewirkte, dass sich die unteren Gliedmaßen erholten. Dadurch konnten sowohl deren Selbstständigkeit als auch ihr Wohlbefinden erheblich gefördert werden.