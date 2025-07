Koffer gepackt, plötzlich krank: Welche Medikamente den Urlaub retten können

Notfall-Tipp: Für kurze Belastungsphasen können Kombipräparate mit Pseudoephedrin oder Phenylephrin plus Schmerzmittel helfen. Aber Vorsicht bei Begleitmedikation und chronischen Erkrankungen. Sie wirken schmerzlindernd und leicht aufputschend: "Daher bitte nicht länger als ein bis zwei Tage anwenden", warnt Krönert. Zeitgleich dürfen keine Nasensprays eingesetzt werden.

Ansonsten gilt: So viel wie möglich trinken, schlafen und schonen .

Pflanzliche Schleimlöser mit Myrtenöl, Eukalyptus, Schlüsselblume oder Holunder befreien die Nebenhöhlen und lindern so Druckkopfschmerzen. Zudem wirken sie nach Leitlinie besser gegen Husten als manch chemische Substanzen.

Ein klassischer grippaler Infekt kommt schleichend: Es beginnt mit einem Kratzen im Hals, dann läuft die Nase oder ist zunehmend verstopft. Später folgen häufig leichter Husten, Kopf- und Gliederschmerzen, manchmal auch etwas Fieber. Ein Medikament, das die Erkältung abwendet, gibt es nicht. "Aber es gibt durchaus ein paar Möglichkeiten, um sich in der akuten Erkältungsphase etwas besser zu fühlen", sagt Krönert.

2. Grippe: Was hilft am schnellsten bei Influenza?

Die echte Influenza startet plötzlich und heftig: hohes Fieber, starke Glieder- und Kopfschmerzen und totale Erschöpfung sind ihre Erkennungszeichen. "Wer solche Symptome bei sich feststellt, sollte eine ärztliche Praxis aufsuchen. Ein Influenza-Selbsttest aus der Apotheke kann zusätzlich Klarheit verschaffen", rät Krönert.

Bei positivem Test ist an Urlaub nicht mehr zu denken. "Eine Grippe haut einen regelrecht um", erklärt die Expertin. Bei unvermeidbaren Terminen bleiben meist nur klassische Schmerz- und Fiebermittel wie Ibuprofen oder Paracetamol, um die Symptome kurzfristig zu lindern. "In manchen Fällen sind auch höhere Dosierungen nötig. Diese sollte man allerdings mit ärztlichem Fachpersonal abklären", so Krönert. Wer versucht, den Infekt zu unterdrücken, riskiert eine Verschleppung und Komplikationen.