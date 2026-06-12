Warum man Medikamente nicht mit jedem Wasser einnehmen sollte

Viele Menschen nehmen Medikamente mit Leitungswasser, Mineralwasser, Tee, Saft oder Kaffee ein. Meist ist das kein großes Problem. Bei bestimmten Arzneien kann die Flüssigkeit aber durchaus wichtig sein. Eine neue Studie der Semmelweis Universität zeigt: Vor allem alkalische Mineral- und Heilwässer können die Schutzschicht sogenannter magensaftresistenter Medikamente schwächen, wenn diese vor dem Schlucken eine Zeit lang in der Flüssigkeit liegen.

Was sind magensaftresistente Medikamente?

Magensaftresistente Medikamente sind so gebaut, dass sie den sauren Magen möglichst unbeschadet passieren. Der Wirkstoff soll also nicht schon im Magen, sondern erst später im Darm freigesetzt werden. Dafür haben Tabletten, Kapseln oder kleine Kügelchen im Inneren einer Kapsel eine spezielle Schutzschicht.

Das ist zum Beispiel wichtig, wenn ein Wirkstoff durch Magensäure zerstört werden könnte – oder wenn der Magen vor dem Wirkstoff geschützt werden soll. Die Beschichtung ist daher kein technisches Detail, sondern Teil der Arzneiwirkung.

So erkennt man magensaftresistente Medikamente: Hinweise stehen meist auf der Packung oder in der Packungsbeilage. Typische Begriffe sind: "magensaftresistent, enterisch beschichtet, gastro-resistent, verzögerte Freisetzung, Pellets, Kügelchen nicht zerbeißen, Kapsel nicht öffnen oder Tablette nicht zerkauen".

Auch Abkürzungen wie „retard“ oder Hinweise auf eine besondere Freisetzung sollten ernst genommen werden. Sie bedeuten nicht immer dasselbe wie magensaftresistent, zeigen aber: Diese Arzneiform ist bewusst so konstruiert und sollte nicht eigenmächtig verändert, geöffnet, geteilt oder vor dem Schlucken in Flüssigkeit gegeben werden.

Bei Schluckproblemen ist die Apotheke die richtige erste Anlaufstelle. Dort lässt sich klären, ob es denselben Wirkstoff als Tropfen, Saft, kleinere Tablette oder eine andere geeignete Arzneiform gibt.