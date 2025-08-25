ME/CFS und Post Covid: Wird es bald Therapiemöglichkeiten geben?

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Immunologin Akiko Iwasaki von der Yale University (USA) hat anlässlich des Internationalen Immunologiekongresses IUIS in Wien Hoffnung geäußert, dass bei Erkrankungen wie ME/CFS und Long/Post Covid zumindest für einen Teil der Betroffenen Behandlungsoptionen gefunden werden können. Man müsse an den Ursachen ansetzen, betonte sie im APA-Interview. Scharf wies sie Ansichten zurück, wonach es sich bei ME/CFS oder Post Covid um keine somatischen Krankheiten (mit körperlichen Ursachen, Anm.) handeln könnte.

Die Immunologin Akiko Iwasaki von der Yale University (USA) zählt zu den führenden Forscherinnen auf dem Gebiet von ME/CFS sowie Long Covid bzw. Post Covid.

"Ich habe Hoffnung, dass wir zumindest für einen Teil der Betroffenen Behandlungsmöglichkeiten finden können", sagte die renommierte Wissenschafterin im APA-Interview am Rande des vergangene Woche abgehaltenen Kongresses im Austria Center Vienna zum aktuellen Forschungsstand. Wichtig sei, die Heterogenität (Unterschiedlichkeit) der Erkrankungen zu berücksichtigen, um auch entsprechende Behandlungsoptionen entwickeln zu können. "Tragische" Fälle bei schwersten Ausprägungen Iwasaki betonte auch die mögliche extrem schwere Entwicklung der Krankheit: "Es ist so tragisch, dass sich junge Menschen aufgrund von Vernachlässigung, mangelnder Anerkennung, Forschung, Pflege und finanzieller Unterstützung das Leben nehmen", sagte die Forscherin, angesprochen auf schwerste ME/CFS-Fälle und auf die Inanspruchnahme von Sterbehilfe auch durch sehr junge Patientinnen und Patienten - auch in Österreich und Deutschland in jüngster Vergangenheit.

Erst im Juli hatte der ehemalige deutsche Gesundheitsminister Karl Lauterbach nach Bekanntwerden eines derartigen Falles von einem "Staatsversagen" bei ME/CFS und Long bzw. Post Covid gesprochen. Österreichs Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober kritisierte die "dramatische Vernachlässigung". Österreichs Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) sagte jüngst, man nehme die Schwierigkeiten bei diesen Erkrankungen "ernst". "Konsequent" Forschung nötig Um die von ihr geäußerte Zuversicht zumindest teilweise auch mit Leben erfüllen zu können, betreibe man "aktiv und konsequent" randomisierte klinische Studien, verwies Iwasaki auf die Notwendigkeit von vermehrten Forschungsbemühungen. Es gehe dabei nicht darum, ein einzelnes Medikament zu finden, das alle Betroffenen heilt. Dafür sei das Krankheitsbild zu heterogen (unterschiedlich, Anm.). Sie sowie ihr gesamtes Team - und auch ihr Mann, der Immunologe Ruslan Medzhitov, der ebenfalls in Yale forscht - seien "fest entschlossen, Lösungen zu finden". "Ich habe Hoffnung", sagte sie. Jahrzehntelange Vernachlässigung und Psychologisierung Dass zu den somatischen Ursachen von ME/CFS in den letzten Jahrzehnten so lange wenig geforscht wurde, hat laut Iwasaki mehrere Gründe. "Einer davon ist, dass die Krankheit vor Long Covid nicht ausreichend erkannt wurde." Und viele dieser (postviralen) Krankheiten seien psychologisiert worden. Wissenschaftliche Ansätze, die die biologischen Grundlagen untersuchen, seien dadurch "außer Acht gelassen" worden.

Psychische Gründe als Ursachen für ME/CFS oder Post Covid anzunehmen sei "nicht der richtige Ansatz", betonte sie. "Wir müssen den Menschen Blut abnehmen, wir müssen die Immunzellen, das Gehirn und die betroffenen Organe untersuchen". Sie denke, dass das nun endlich passiere - auch aufgrund der durch Corona massiv angestiegenen Fälle von postviralen Erkrankungen generell und ME/CFS im Speziellen. Diagnose: Die "richtigen Dinge" erfassen Das oftmals vorgetragene Argument, es fehle ein "Biomarker", an dem die Erkrankungen Post Covid oder ME/CFS festzumachen seien, lässt die Immunologin nicht gelten: "Nur weil ein typischer Labortest normal ausfällt, heißt das nicht, dass er normal ist. Es liegt nur daran, dass er nicht die richtigen Dinge erfasst", wies sie auf die Limitierung der bestehenden Standard-Diagnostik hin. So gebe es etwa Forschungen zu persistierenden Virusteilen oder RNA sowie zu anderen Teilen des Erregers. In zahlreichen Studien - wie etwa jener des Infektiologen Michael Peluso an der University of California in San Francisco - würde man das Spike-Protein bei einer Untergruppe von Patienten mit Long Covid finden. "Das gibt uns meiner Meinung nach die Möglichkeit, diese Patienten direkt mit monoklonalen Antikörpern oder antiviralen Medikamenten zu behandeln", sagte Iwasaki, selbst Teil eines Forschungsteams gemeinsam mit dem Biopharma-Unternehmen Invivyd in New Haven, das sich mit dieser Frage befasst. "Wir finden ständig Biomarker" Kritisch sieht Iwasaki daher auch Ansichten wie jene der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (DGN), die im Juli in einem Statement zu ME/CFS erklärt hatte, derzeit sei "nicht davon auszugehen, dass immunologische Faktoren eine entscheidende Rolle bei ME/CFS spielen". "Ich persönlich stimme dieser Aussage nicht zu", verwies Iwasaki u.a. auf einen von ihr an der Konferenz gehaltenen Vortrag, wonach sich die Gehirn-Rückenmarksflüssigkeit von Patienten mit ME/CFS von gesunden Vergleichspersonen unterscheidet.

"Wir finden ständig Biomarker, die von Standardlaboren normalerweise nicht erfasst werden. Daher halte ich Aussagen, dass Standardlabore keine Biomarker erfassen und es sich daher nicht um eine biologische Krankheit handelt, für engstirnig." So würden sie und auch viele andere Wissenschafter etwa Mikrogerinnselbildung und Gefäßfunktionsstörungen beobachten, führend sei hierbei die südafrikanische Wissenschafterin Resia Pretorius. "Grund dafür könnten Autoantikörper, eine anhaltende Entzündung oder sogar ein Spikeprotein sein." Pretorius habe gezeigt, dass durch das Hinzufügen von Spike-Protein in die Blutprobe von gesunden Probanden Fibringerinnsel stimuliert werden. Diese Gerinnsel könnten ein möglicher Biomarker sein, ebenso Schäden, die in der Kapillarmikroskopie des Nagelfalzes zu sehen sind. Bei alledem brauche es aber noch "strenge Studien". In den USA läuft derzeit eine Untersuchung der Polybio Research Foundation der Mikrobiologin Amy Proal, bei der die Frage beleuchtet wird, ob das Enzym Lumbrokinase zur Auflösung dieser Fibringerinnsel dienen kann. Nicht-Anerkennung eine "Schande" Gefragt nach der Nicht-Anerkennung derartiger Erkrankungen bei der sozialen Versorgung sagte Iwasaki, das sei "sehr bedauerlich". Erst im Mai hatte eine gemeinsame Recherche von APA, ORF und der Rechercheplattform Dossier auf derartige Probleme bei der Pensionsversicherungsanstalt (PVA) aufmerksam gemacht, etwa bei der Gewährung von Berufsunfähigkeitspensionen oder Pflegegeld.

"Es ist weltweit so, dass diese Krankheiten von den Gesundheitsbehörden nicht ausreichend anerkannt werden. Und manche Ärzte glauben es einfach nicht", dies sei eine "Schande", so Iwasaki. "Wir brauchen wirklich einen grundlegenden Wandel in der Einstellung der medizinischen Behörden, damit diese Krankheiten anerkannt und genauso behandelt werden wie andere Krankheiten, Krebs oder Alzheimer." Ursachen: Unzureichende Immunantwort Zu den möglichen Triggern bzw. Ursachen befragt, sagte Iwasaki, ME/CFS sei eng mit Long COVID und anderen postakuten Infektionssyndromen verwandt. "Wir gehen davon aus, dass die Immunreaktionen der Betroffenen in der Anfangsphase (von Infektionen) nicht ausreichend aktiviert werden. Dadurch können sich die Erreger vermehren und möglicherweise andere vulnerable Organe befallen" - und dem Virus oder den Bakterien ermöglichen, dort zu persistieren. "Dies führt dazu, dass eine Entzündung im Gewebe ausgelöst wird und dies kann auch zu Autoimmunreaktionen führen." Ebenso möglich sind laut Iwasaki die Reaktivierung etwa von Herpesviren, "die jede bzw. jeder von uns in latenter Form in sich trägt". Generell liege es daran, dass Menschen den Erreger in der akuten Phase nicht schnell genug beseitigen können. "Dies führt zu chronischen Syndromen."