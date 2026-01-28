Der Fall einer jungen Frau, der am Kepler Universitätsklinikum (KUK) in Linz fälschlicherweise die gesunde Gebärmutter entfernt wurde (der KURIER berichtete), lässt viele irritiert zurück.

Die Gewebeprobe der Patientin sei im Labor kontaminiert worden, heißt es. Die Klinik bedauert den Fall, sieht aber kein medizinisches Fehlverhalten.

Wie kann es zu so einem Fehler mit – wie in diesem Fall – fatalen Konsequenzen kommen?

Fehler trotz umfassender Qualitätssicherungssysteme möglich

"Leider kann es in sehr seltenen Fällen tatsächlich zu solchen Fehlern kommen, die in der Medizin natürlich weitreichende Folgen haben können", sagt Klaus Schmetterer, Labormediziner an der MedUni Wien.

Es gebe umfassende Qualitätssicherungssysteme, mit denen angestrebt werde, derartige Situationen auf ein absolutes Minimum zu reduzieren. "Zu 100 Prozent ausschließen kann man sie aber nicht", erläutert der Experte. "Wenn sich eine auf Basis eines Laborbefundes durchgeführte OP nachträglich als falsch erweist, ist das besonders tragisch und für die betroffenen Patientinnen und Patienten furchtbar."

Entnahme bis Probenverarbeitung

Fehler könnten auf vielen Ebenen unterlaufen. "Es kann zum Beispiel bei der Entnahme passieren", erläutert der Labormediziner. Nach der Entnahme eines Tumorstückes wird dieses in ein Gefäß gegeben und an das Labor geschickt. "Hier kann es theoretisch schon zu einer Verwechslung von Patientennamen kommen."

Im Labor werden die eingegangenen Proben mit einem personalisierten Etikett und einer internen Nummer versehen. "Auch hier kann es passieren, dass der falsche Aufkleber auf dem Probengefäß platziert wird."

Des Weiteren könne es im gesamten Probenverarbeitungsprozess zu Vermischungen oder Verwechslungen kommen. "Im labormedizinischen Alltag sind nicht alle Abläufe automatisiert. Es gibt viele Schritte, die händisch durchgeführt werden – eine Probe geht also durch viele Hände, und da können Fehler passieren", so Schmetterer.

Eine mögliche Kontamination, sprich Verunreinigung von Proben, im Labor kann auf verschiedene Arten stattfinden, erklärt Eva Reiter, Vorständin des Instituts für Pathologie und Mikrobiologie in der Klinik Landstraße, einer Klinik des Wiener Gesundheitsverbundes. "Bei der Weiterverarbeitung von Gewebeproben kann es passieren, dass zum Beispiel noch Material von einem anderen Patienten an der Pinzette klebt und so in die Probe eines anderen gelangt", führt die Expertin aus.

Auf medizinischen Instrumenten, etwa auch Messern, mit denen Tumorgewebe geschnitten wird, könnten ebenfalls fremde Rückstände kleben, "die im Schneideprozess zur Kontamination führen", so Reiter. "Direkt an Mikrotomen (dienen der Herstellung mikroskopischer Präparate, Anm.), mit denen für die histologische Begutachtung dünnste Gewebeschnitte angefertigt werden, aber auch in Wasserbädern, in denen diese anschließend eingelegt werden, können Gewebsflöckchen von anderen Proben kleben bzw. schwimmen."

Um Verunreinigungen auszuschließen, werden Klingen und Pinzetten routinemäßig vor jedem Patienten gereinigt, Wasserbäder gesäubert und gewechselt, erklärt Reiter. Sind mehrere Proben von einem Organ zur Analyse im Labor gelistet, werden diese nicht direkt hintereinander bearbeitet. "Um sicherzustellen, dass die Befunde im Falle einer Verunreinigung anhand der Gewebemerkmale unterscheidbar sind und auffallen", sagt die Pathologin.