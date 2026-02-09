Krebs: Warum ein gesunder Lebensstil entscheidend ist

Ein gesunder Lebensstil ist für alle Menschen wichtig. Extrem wichtig ist er für Krebspatienten. Das zeigen zwei Studien aus Deutschland und den USA. Demnach haben Menschen, die nach einer erfolgreich behandelten Krebserkrankung einen gesunden Lebensstil haben, ein um etwa ein Drittel geringeres Sterberisiko. In den USA wurden bezüglich des Rauchens noch deutlich größere Effekte belegt. Die Erkenntnisse aus Deutschland beruhen auf einer bevölkerungsbasierten Studie des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ). Untersucht wurden mehr als 6.000 Menschen, die mindestens fünf Jahre zuvor an Brust-, Darm- oder Prostatakrebs erkrankt waren. Die Wissenschafter beobachteten die Teilnehmer an der Studie über einen Zeitraum von bis zu zwölf Jahren und analysierten den Einfluss verschiedener Lebensstilfaktoren auf die Gesamtsterblichkeit.

Bis zu ein Drittel geringeres Sterberisiko Das Ergebnis ist eindeutig, wie das DKFZ am Montag mitteilte: Personen mit einem insgesamt gesunden Lebensstil hatten ein um rund 30 Prozent geringeres Sterberisiko als diejenigen mit ungünstigen Lebensgewohnheiten. Besonders wichtig waren dabei vier Faktoren: Nichtrauchen, regelmäßige körperliche Aktivität, gesundes Körpergewicht sowie ein mäßiger oder kein Alkoholkonsum. Am stärksten wirkte sich der Rauchverzicht aus: Bei Menschen, die nie geraucht hatten, kam es im Untersuchungszeitraum zu fast 50 Prozent weniger Todesfällen als bei aktuellen Raucherinnen und Rauchern. Die Bedeutung eines gesunden Lebensstils zeigte sich unabhängig von Alter, Geschlecht, Krebsart oder dem Vorliegen anderer chronischer Erkrankungen wie Herz-Kreislauf- oder Stoffwechselerkrankungen. "Ein gesunder Lebensstil hilft nicht nur, Krebs zu vermeiden, sondern kann auch nach einer Krebsdiagnose einen großen Unterschied machen", fasste Studienleiter Volker Arndt die Ergebnisse zusammen.

US-Studie speziell zu Rauchen und Krebs Die wissenschaftlichen Ergebnisse aus Deutschland werden von einer Untersuchung des Cancer Center der Washington Universität in St. Louis (US-Bundesstaat Missouri) unterstützt, die vergangenes Jahr publiziert worden ist (Journal of the National Comprehensive Cancer Network; JNCCN 2025; DOI: 10.6004/jnccn.2025.7059). Menschen, die nach ihrer Krebsdiagnose weiter Tabak rauchten, hatten demnach ein zweifach erhöhtes Risiko, in den folgenden beiden Jahren an ihrem Krebsleiden zu sterben. Das zeigte sich über alle verschiedenen Krebserkrankungen hinweg und bezog sich nicht nur auf Lungenkrebs allein. In der Studie untersuchten Studienautorin Li-Shiun Chen und ihre Mitarbeiter 13.282 Erwachsene, die sechs Monate lang ambulant onkologisch im Siteman Cancer Center in St. Louis behandelt wurden. Das Team erfasste den Raucherstatus jedes Teilnehmers bei dessen Erstbesuch und verfolgte anschließend die Raucherentwöhnungsraten über die folgenden sechs Monate sowie das Überleben über die nächsten zwei Jahre.