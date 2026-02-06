Fast Food erhöht Sterberisiko nach überstandener Krebs-Erkrankung

Ungesunde Ernährung könnte bei Überlebenden einer Krebserkrankung das Sterberisiko stark steigen lassen. Darauf weist eine einer neuen Studie hin, die in der Zeitschrift Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention veröffentlicht wurde.

Hochverarbeitete Lebensmittel wie künstlich oder mit Zucker gesüßte Getränke, Fast Food, Spirituosen, verarbeitetes Fleisch oder salzige Snacks gelten als ungesund. Sie enthalten oft wenige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralien oder Ballaststoffe. Der Anteil an zugesetztem Zucker, künstlichen Aromen, Konservierungsstoffen, Emulgatoren oder ungesunden Fetten ist jedoch hoch. Diese kann der Körper aber nur schwer verarbeiten, erklärt Marialaura Bonaccia von der Forschungseinheit für Epidemiologie und Prävention am IRCCS Neuromed in Pozzilli, Italien.

Bonaccia und ein Forscherteam begleiteten im Rahmen ihrer Studie über 17 Jahre von 2005 bis 2022 24.325 Personen über 34. Darunter waren 802 Personen, die eine Krebserkrankung hinter sich haben. Das Forscherteam analysierte die Ernährung und Entzündungs-, Stoffwechsel- und Herz-Kreislauf-Biomarker anhand von Proben und Daten der Studienteilnehmer.