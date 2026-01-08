Konservierungsstoffe in Lebensmitteln erhöhen zwei französischen Studien zufolge das Risiko, an Krebs oder Diabetes zu erkranken.

Für die am Donnerstag in den Zeitschriften British Medical Journal und Nature Communications veröffentlichten Studien werteten die Forscherinnen und Forscher Daten von mehr als 100.000 Menschen über einen Zeitraum von mehreren Jahren aus.

Regelmäßiger Konsum von Natriumnitrit erhöht Prostatakrebs-Risiko

Sie kommen unter anderem zu dem Schluss, dass der Konsum verschiedener Konservierungsstoffe wie Sorbate, Sulfite und Nitrite mit einer höheren Häufigkeit von Krebserkrankungen verbunden ist. Am deutlichsten ist dies demnach bei Natriumnitrit (E250) der Fall, das für die Konservierung von Fleisch- und Wurstwaren eingesetzt wird und das Risiko von Prostatakrebs um etwa ein Drittel erhöht.

Der regelmäßige Konsum von Kaliumsorbat (E202), das etwa in Ketchup und Mayonnaise vorkommt, verdoppelt den Studien zufolge das Diabetesrisiko.

Dieses Risikoniveau ist auf individueller Ebene relativ gering. Im Vergleich dazu steigert Rauchen das Lungenkrebsrisiko um mehr als das 15-Fache. Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene bedeutet es jedoch zahlreiche zusätzliche Erkrankungen, da diese Zusatzstoffe in Lebensmitteln weitverbreitet sind.