Krebs durch Alkohol: Ab welcher Menge das Risiko steigt

Regelmäßiger Alkoholkonsum erhöht das Risiko für mindestens zehn Erkrankungen, darunter mehrere Krebsarten. Zu diesem Ergebnis kommt eine umfassende Metaanalyse des Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) in Seattle (USA), die im Fachjournal Nature Health veröffentlicht wurde. Demnach steigt das Risiko für sieben Krebsarten bereits bei vergleichsweise geringen Mengen Alkohol. Für die Analyse wertete das Forschungsteam die Ergebnisse von 843 Studien aus, die bis Ende 2023 erschienen waren. Untersucht wurde der Zusammenhang zwischen Alkoholkonsum und 20 verschiedenen Erkrankungen. Es erfolgte eine Bewertung des Risikos mit 0 bis 5 Sternen: 0 Sterne zeigen keinen Einfluss an, während 5 Sterne auf ein mit hoher Sicherheit stark erhöhtes Risiko hinweisen.

Schon bei einem kleinen Bier täglich steigt das Krebsrisiko Am stärksten belegt war der Zusammenhang mit Tumoren im Rachenbereich. Diese Erkrankungen erhielten als einzige die Höchstbewertung von fünf Sternen. Bereits bei einem Konsum von 10 Gramm Alkohol täglich – das entspricht etwa einem kleinen Bier (0,33 l) oder einem Achtel Wein – stieg das Risiko laut Analyse um 16 Prozent. Bei 76 Gramm pro Tag erreichte es mit einem relativen Risiko von 4,24 seinen Höchstwert. Fünf weitere Erkrankungen wurden mit drei Sternen bewertet. Dazu zählen Kehlkopfkrebs

Leberzirrhose und andere chronische Lebererkrankungen

Entzündungen der Bauchspeicheldrüse

Darmkrebs

Krebserkrankungen der Lippen und Mundhöhle Die Risiken nahmen jeweils mit der konsumierten Alkoholmenge zu. Auch für Speiseröhren- und Brustkrebs sowie Vorhofflimmern fanden die Forschenden Hinweise auf ein erhöhtes Erkrankungsrisiko. Beim Speiseröhrenkrebs zeigte sich eine besonders deutliche Dosis-Wirkungs-Beziehung: Mit zunehmendem Alkoholkonsum stieg das Risiko kontinuierlich an.